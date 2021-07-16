НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зарегистрировали российскую вакцину «Спутник Лайт», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 июля 2021 года Комитетом медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК выдано временное регистрационное удостоверение российской вакцине «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» зарегистрирован на основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирунсой инфекции на территории Республики Казахстан и положительного заключения Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с постановлением Правительства РК «Об утверждении Правил временной государственной регистрации вакцин против коронавируса COVID-19». Вакцина имеет регистрацию в стране производителя-заявителя, а также соответствует производственной площадки производителя вакцины требованиям GMP», - сообщили в пресс-службе Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Комитетом выдано временное регистрационное удостоверение сроком на 8 месяцев.

«Спутник Лайт» - это векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, раствор для внутримышечного введения. 0,5 мл/доза, производства Российской Федерации.

Вакцина является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины «Спутник V»

Отметим, что показатель эффективности «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

Стоит подчеркнуть, что серьезных нежелательных реакций после иммунизации «Спутник Лайт» не зарегистрировано.

На сегодняшний день это уже пятая вакцина, которая одобрена для применения в Казахстане.

Ранее в перечень применяемых в стране вакцин вошли «QazVac», «Спутник V», «Hayat-Vax» и «СоronaVac».