РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:25, 15 Июль 2021 | GMT +6

    В Казахстане зарегистрировали российскую вакцину «Спутник Лайт»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зарегистрировали российскую вакцину «Спутник Лайт», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 июля 2021 года Комитетом медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК выдано временное регистрационное удостоверение российской вакцине «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» зарегистрирован на основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирунсой инфекции на территории Республики Казахстан и положительного заключения Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с постановлением Правительства РК «Об утверждении Правил временной государственной регистрации вакцин против коронавируса COVID-19». Вакцина имеет регистрацию в стране производителя-заявителя, а также соответствует производственной площадки производителя вакцины требованиям GMP», - сообщили в пресс-службе Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

    Комитетом выдано временное регистрационное удостоверение сроком на 8 месяцев.

    «Спутник Лайт» - это векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, раствор для внутримышечного введения. 0,5 мл/доза, производства Российской Федерации.

    Вакцина является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины «Спутник V»

    Отметим, что показатель эффективности «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

    Стоит подчеркнуть, что серьезных нежелательных реакций после иммунизации «Спутник Лайт» не зарегистрировано.

    На сегодняшний день это уже пятая вакцина, которая одобрена для применения в Казахстане.

    Ранее в перечень применяемых в стране вакцин вошли «QazVac», «Спутник V», «Hayat-Vax» и «СоronaVac».


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Россия
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!