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В Казахстане запустят систему онлайн предоставления земельных участков

19 Февраля 2020 18:27
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В Казахстане запустят систему онлайн предоставления земельных участков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По оперативным данным, косвенные эффекты от реализации цифровых проектов составили 2,2 млрд тенге. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Проекты Smart City направлены на улучшение качества жизни населения. По итогам прошлого года сформирован рейтинг «умных» городов. Этот рейтинг обновляется каждые полгода. По оперативным данным, косвенные эффекты от реализации цифровых проектов составили 2,2 млрд тенге», - сказал Аскар Жумагалиев на коллегии ведомства.

Министр подчеркнул, что в этом году, прежде всего, акиматы должны будут завершить услуги 112 и 109.

«В ближайшем будущем запустим пилотный проект «Онлайн предоставление земельных участков» по городам Нур-Султан, Алматы, Атырау и Актобе. Процедура станет проще и удобнее для населения. Уйдет в прошлое теневая составляющая этих бизнес-процессов, коррупция», - сообщил Аскар Жумагалиев.

Ввод в промышленную эксплуатацию проекта, как отметил министр, планируется произвести до конца года.

«Для этого совместно с МСХ и акиматами необходимо завершить всю работу», - заключил Аскар Жумагалиев.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Минсельхоз, Цифровой Казахстан,
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Серик Сабеков

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