В Казахстане запустили «зеленый» проект для снижения рисков наводнения

В Nazarbayev University успешно протестировали «зеленый» проект, который должен снизить риски наводнения, а также объединить управление поверхностными и подземными водами, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам научного сотрудника кафедры гидронаук в Техническом университете Дрездена Стефан Каталин, из-за влияния изменения климата и процессов урбанизации, как показывает текущий сезон весны и лета предыдущих лет, городские территории Казахстана подвергаются негативному воздействию наводнений. При этом в стране растет спрос на воду, особенно в засушливые летние месяцы.

Идея проекта TERESA возникла в результате поиска решения одновременно с целью объединения управления поверхностными водами (сбор сточных вод, защита от наводнений) с управлением подземными водами (меры пополнения запасов, восстановление водных ресурсов для последующего использования).

— SUDS применяется уже в более чем в 60 странах с различными климатическими и географическими условиями. Проект вносит существенную загрузку в традиционные сети ливневой канализации. А также полезен при сезонном хранении воды в водоносных горизонтах и последующем повторном использовании для таких нужд как водоснабжение, орошение или поддержка экосистем, — заявляет Стефан Каталин.

В свое время проект реализовали в Германии и финансировали из бюджета местного Министерства образования и исследований. В Казахстане эту идею поддержал Nazarbayev University и даже построил испытательное поле с использованием технологий по устойчивым городским дренажным системам (SUDS), станция мониторинга с системой сбора данных высокого разрешения для подземных вод, сенсоры почвы и метеорологических параметров.

— Мы планируем размещение дополнительных мониторинговых полигонов в стратегических точках, с использованием спутниковых топографических данных высокого разрешения и внедрение модели грунтовых вод с использованием искусственного интеллекта для прогнозирования наводнений, — говорит постдокторант Школы горного дела и наук о земле Nazarbayev University Маржан Байгалиева.

Фото: пресс-служба НУ

По ее словам, испытания в других продемонстрировали, что удержание, фильтрация, эвапотранспирация и инфильтрация воды не оказывают никакого негативного влияния на окружающую среду. Напротив, они приносят ряд преимуществ (например, создание зон рекреации, очистка поверхностных вод, смягчение последствий наводнений и так далее).

— В Астане использование зеленых решений SUDS потенциально помогут смягчить негативные последствия частых наводнений в черте города. Кроме того, использование сенсоров, записывающие данные с высоким разрешением, помогут для лучшего понимания местной окружающей среды и мониторинга динамики влажности почвы и уровня грунтовых вод), — объясняет Маржан Байгалиева.

Она отмечает, что основная цель проекта — использовать и улучшать естественные процессы (удержание влаги, фильтрация, суммарное испарение, инфильтрация) для смягчения климатических экстремумов, так как сокращение ливневого стока и увеличение пополнения грунтовых вод посредством реализации SUDS и MAR.

Другими словами, организаторы проекта предлагают использовать многофункциональные «зеленые решения» для снижения уровня наводнений в Астане. Эти решения могут оказать существенное влияние, в особенности на районы подверженные наводнениям, за счет снижения экономического ущерба, причиняемого наводнениями.

Фото: пресс-служба НУ

Маржан Байгалиева добавляет, что для коммерциализации проекта нужна поддержка Министерства водных ресурсов и ирригации, а также акимата Астаны. Тогда организаторы смогут расширить число наблюдательных полигонов и интегрировать пилотные участки с использованием технологий по устойчивым городским дренажным системам (SUDS) на территории столицы.

В случае успешной реализации, данные технологии могли бы быть использованы в других регионах Казахстана, где существует риск наводнения.