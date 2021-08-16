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В Казахстане запустили спецпортал для регистрации кандидатов на отбор в Президентский кадровый резерв

16 Августа 2021 13:44
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В Казахстане запустили спецпортал для регистрации кандидатов на отбор в Президентский кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запущен специальный портал для регистрации кандидатов на отбор в Президентский кадровый резерв. Об этом рассказал Генеральный директор АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» Кенжебек Санабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках проекта «Президентский молодежный кадровый резерв» разработан специальный интернет портал. Он будет доступен с завтрашнего дня. Портал состоит из разделов: главная страница, раздел о проекте, часто задаваемые вопросы, галерея и результаты отбора. На портале есть возможность выбрать язык, перейти к разделам регистрации и авторизации. В разделе «Главная страница» любой может ознакомиться со следующей информацией: общее положение, этапы и сроки проведения отбора», - рассказал Кенжебек Санабаев.

В разделе «О проекте» можно ознакомиться с критериями отбора, порядком на каждом из этапов.

«Для всех желающих будут доступны результаты отбора. Они будут отображаться в разрезе каждого этапа с возможностью поиска по фамилии кандидата. Этот функционал направлен на обеспечение открытости, прозрачности всех процедур. Мы прекрасно понимаем, что у кандидатов будет возникать множество вопросов. Поэтому консультация важна. Любой желающий может оставить сообщение в самом портале. Сообщение будет направляться специально выделенному консультанту. Поддержка будет доступна в рабочее время, вне проведения тестирования», - отметил генеральный директор АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы».

Для доступа к порталу каждому кандидату нужно зарегистрироваться. В текущем году для регистрации кандидатам нужно иметь не только электронную почту, а также электронную цифровую подпись. ЭЦП можно получить удаленно. Таким образом, использование ЭЦП не должно стать преградой для участников, даже для лиц, находящихся за рубежом.

Кандидатов также просят заранее получить ЭЦП. Если уже есть, необходимо убедиться в работоспособности, также проверить срок регистрации сертификата. После регистрации кандидатам будет предложено ознакомиться с пользовательским соглашением и подписать его.

Для участия в отборе необходимо в «Личном кабинете» заполнить анкету. Для удобства, в целях избежания ошибок и фальсификации, часть информации по кандидатам будет заполняться автоматически. Некоторые поля нужно будет заполнить самостоятельно, потребуется загрузить ряд документов. Загружаемые документы не должны превышать в размере 10 МБ, быть в формате JPEG, необходимо убедиться в том, что все документы отсканированы и представлены в удобно читаемом виде. По возможности требуется использовать сканирование, а не фотографирование.

«Завершив заполнение анкеты, кандидат сможет принять участие в отборе. В дальнейшем изменить информацию в анкете будет невозможно. В связи с чем просим внимательно проверять все данные. При выявлении недостоверной информации или фальсификации данных кандидаты будут исключаться на любом из этапов.

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#Цифровой Казахстан   #Президентский кадровый резерв  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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