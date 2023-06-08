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В Казахстане запустили производство УЗИ-аппаратов с поддержкой казахского языка

Автор:  
Анеля Касымова
8 Июня 2023, 10:00
В Казахстане запустили производство УЗИ-аппаратов с поддержкой казахского языка Фото: АО «Ordamed»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане начали выпускать отечественные УЗИ-аппараты. Это первые в мире приборы, которые поддерживают казахский язык, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Производитель – одна из крупнейших в стране компаний по выпуску современного медицинского оборудования «Ordamed». В УЗИ-аппаратах «Heka u7» используются технологии известной в мире южнокорейской компании «Samsung». Оборудование обладает потрясающей производительностью и новейшими инновациями.

История создания

Компания «Ordamed» имеет 17 лет успешного опыта на медицинском рынке. В партнерстве с ведущими корейскими производителями создала линейку медицинского оборудования высочайшего качества. В целом производство включает в себя свыше трех тысяч наименований. В том числе ультразвуковые, рентгеновские, мамографические системы, мониторы пациента, операционные лампы, лор-комбайны, медицинские кровати, термометры и пульсоксиметры.

Отталкиваясь от уже имеющегося опыта, «Ordamed» совместно с «Samsung Medison» решили обеспечить трансферт уникальных технологий и запустили процесс локализации производства УЗИ-аппаратов.

В октябре прошлого года представители «Samsung Medison» прибыли в Казахстан для изучения возможности локализации производства медицинского оборудования. Тогда же стало известно, что южнокорейская компания совместно с АО «Ordamed» планирует реализовать проект в Алматинской области стоимостью 22 млн долларов.

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«Мы счастливы начать реализацию проекта в Казахстане. При выборе страны для локализации мы рассматривали и соседние страны, но изучив рынок, сделали выбор в пользу вашей страны ввиду лучших условий, предоставляемых Правительством Казахстана, а также стратегического расположения. Мы планируем поставлять продукцию не только на казахстанский рынок, но и на экспорт. К примеру, мы уже ведем переговоры со странами Центральной Азии и Кавказского региона» - объяснил представитель южнокорейской компании Ёнг Кван Ким во время встречи с казахстанскими партнерами.

В апреле этого года представители двух компаний встретились в Сеуле в рамках правительственной поездки первого заместителя Премьер-Министра Казахстана Романа Скляра. В ходе встречи состоялась презентация и обсуждение подписанного контракт на производство отечественных УЗИ-аппаратов с использованием передовых корейских технологий и программным обеспечением от «Ordamed» для ультразвуковых систем на государственном языке с технологиями искусственного интеллекта и объемного сканирования.

«В Казахстане это оборудование популярно благодаря скринингам беременных. Поэтому особое внимание уделяется подобному типу диагностического оборудования. На первом этапе планируется в течение одного года выпустить порядка 150 УЗИ-аппаратов. В дальнейшем с учетом экспорта в соседние страны хотим нарастить до 300», - прокомментировал на встрече в Сеуле председатель правления АО «Ordamed» Еркин Длимбетов.

Позже на базе завода «Samsung Medison» для казахстанских инженеров было проведено обязательное обучение, в рамках которого специалистов обучили не только сборке ультразвуковых систем, но и двойному контролю качества медоборудования.

Широкой публике первый УЗИ-аппарат с технологиями от «Samsung» и поддержкой казахского языка – «Heka u7» – компания «Ordamed» представила в мае на международной выставке по здравоохранению «KIHE 2023» в Алматы.

Особенности отечественных УЗИ-аппаратов

Разработчики заверяют, что аппараты удобны и понятны для медицинских работников. Они позволяют значительно улучшить повседневное ультразвуковое обследование. Медики могут с легкостью проводить врачебные манипуляции, используя необходимые расширенные функции. Технические возможности системы «u7» помогают поставить точный диагноз благодаря наличию множества комплексных инновационных инструментов, которые позволяют исследовать различные случаи, в том числе и сложные. Богатая функциональными возможностями универсальная система «u7» способна к широкому спектру клинических применений. Это в свою очередь позволяет обслужить большее количество пациентов.

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Среди технических характеристик «Heka u7» поддержка 12 языков, в том числе казахского, русского и английского. Панель управления и программное обеспечение (ПО) с пакетами расчетов также доступны на государственном языке. В ПО используются технологии искусственного интеллекта и объемного сканирования. Размер монитора 23,8 дюймов, Touch Screen – 14 дюймов. У оборудования имеются 5 активных портов, включая порт для карандашного датчика, полный пакет эластографии и элостометрии, монокристальные датчики по технологии «S-Vue». Помимо этого, у аппаратов отечественного производства эргономичный дизайн.

Что дальше?

В компании «Ordamed» понимают, что связи с экономической ситуацией в мире и другими факторами, логистические проблемы остаются актуальными по сей день. Поэтому останавливаться на достигнутом «Ordamed» не планирует. В ближайшем будущем компания планирует запуск более 70 видов наименований оборудования.

Лицензия № 19022511 от 15.11.2019 г. выдана РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.


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