В Казахстане запустили программу по обучению студентов медвузов из Центральной Азии

KazAID реализует программу «Авиценна: Здравоохранение» в партнерстве с Медицинским университетом Астана (МУА) для студентов из Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанское агентство международного развития KazAID.

Этот проект направлен на поддержку академической мобильности и развитие регионального сотрудничества в области медицинского образования в Центральной Азии. Цель программы — поддержка студентов медицинских учебных заведений Кыргызстана и Таджикистана с высоким уровнем успеваемости.

По информации агентства, программа включает двухнедельные обучающие курсы для 17 студентов из Кыргызстана и Таджикистана в период с 12 апреля по 2 мая текущего года согласно плану академической мобильности МУА, охватывающие различные аспекты медицинского образования, также культурную программу для ознакомления с достопримечательностями Астаны.

Обучение по программе предоставляется участникам на безвозмездной основе по предоставленному гранту Казахстанского агентства международного развития KazAID.

Согласно сообщению KazAID, эта инициатива отражает стремление Казахстана к укреплению академических связей и поддержке молодых специалистов в области здравоохранения в Центральной Азии.