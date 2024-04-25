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    17:16, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    В Казахстане запустили программу по обучению студентов медвузов из Центральной Азии

    студенты, медики, обучение, врачи, медицина
    Фото: freepik.com

    KazAID реализует программу «Авиценна: Здравоохранение» в партнерстве с Медицинским университетом Астана (МУА) для студентов из Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанское агентство международного развития KazAID.

    Этот проект направлен на поддержку академической мобильности и развитие регионального сотрудничества в области медицинского образования в Центральной Азии. Цель программы — поддержка студентов медицинских учебных заведений Кыргызстана и Таджикистана с высоким уровнем успеваемости.

    По информации агентства, программа включает двухнедельные обучающие курсы для 17 студентов из Кыргызстана и Таджикистана в период с 12 апреля по 2 мая текущего года согласно плану академической мобильности МУА, охватывающие различные аспекты медицинского образования, также культурную программу для ознакомления с достопримечательностями Астаны.

    Обучение по программе предоставляется участникам на безвозмездной основе по предоставленному гранту Казахстанского агентства международного развития KazAID.

    Согласно сообщению KazAID, эта инициатива отражает стремление Казахстана к укреплению академических связей и поддержке молодых специалистов в области здравоохранения в Центральной Азии.

    Теги:
    Вузы Казахстан Медицина Образование Кыргызстан Студенты Таджикистан Международные отношения Центральная Азия
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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