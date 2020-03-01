В Казахстане запустили проект «Добрая среда»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития совместно с волонтерской организацией «Клуб добряков» 1 марта запустил проект «Добрая среда», передает МИА «Казинформ».

По словам председателя Комитета по делам гражданского общества Галимовой Алии: «Идея проекта – это реализация добрых дел именно тем, кто в них нуждается, с активным привлечением волонтеров, граждан, НПО, бизнеса. Символично, что данный проект стартовал в День благодарности, который является праздником милосердия, и в Доме дружбы. Год волонтера как раз направлен на реализацию добрых малых дел».

Проект начался с акции помощи животным «Добрая будка».

1 марта в г. Нур-Султан 30 детей с родителями приняли в участие в данной акции. Дети своими руками разукрасили эти домики для животных. Самому маленькому участнику – 3,5 года, старшему – 13 лет. Каждый ребенок написал письмо животному, о котором впоследствии будет заботиться.

По словам мамы Дании (7 лет), Гульнары Казмуханбетовой, узнав о проведении акции из социальных сетей, приняли решение об участии, так как Дания хочет помогать тем, кто нуждается в этом, в том числе и животным.

В своем письме Дания пишет: «Я знаю, что не всем везет, как мне. У меня есть дом, семья, еда. Я хочу, чтобы и тебе было тепло и не грустно. Я хочу, чтобы у тебя была семья, еда».

По словам Гульжанары Сартаевой, мамы двух детей - Айару (8 лет) и Ислама (10 лет), «они принимают участие в таком мероприятии в первый раз. «Но мои дети с нетерпением ждали этого дня. Мы очень рады, что приняли участие в таком добром деле и внесли свою лепту в заботу о наших братьях младших. Мы обязательно с детьми будем ходить в приют для животных. Детям понравилось», - отметила Г.Сартаева.

Также родители выразили благодарность за проведение Года волонтера, отметив, что в реализации добрых дел примет участие как можно больше наших граждан.

Гульмира Абдрашева, основатель Клуба добряков и амбассадор проекта «Бirgemiz: Qamqor» в рамках Года волонтера отметила, что эта акция на сплочение, первый шаг к милосердию. Некоторые дети не знали, что есть бездомные животные. Такие гуманитарные инициативы должны быть постоянно, так как они направлены на сплочение, милосердие, модернизацию сознания.

Разукрашенные домики с творчеством детей будут переданы в приют для животных «СтопОтлов».

Стоит отметить, что утепленные домики для собак были изготовлены в социальной мастерской Green Tal, где работают люди с ментальными нарушениями.

Мероприятие прошло в рамках Года волонтера, слоган которого «Birgemiz».