В Казахстане запустили масштабный проект по развитию детско-юношеского футбола

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация футбола, Профессиональная Футбольная Лига и Freedom Holding Corp. объявили о создании новой лиги детско-юношеского футбола – QJ League, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Сегодня в Астане состоялась пресс-конференция, посвященная созданию казахстанской футбольной лиги для юношей. Решение о передаче прав QJ League на проведение юношеских соревнований до 2025 года было принято на заседании Исполнительного комитета КФФ.

QJ League станет проектом национального значения в стране, где в течение нескольких лет будут принимать участие юные таланты из всех регионов Казахстана.

Спонсором данного проекта выступит АО «Фридом Финанс» в рамках меморандума с Казахстанской федерацией футбола, направленного на развитие детско-юношеского и массового футбола.

Старт первого сезона лиги запланирован на 22 апреля текущего года, в котором примут участие 12 команд до 18 лет. К 2025 году планируется увеличить количество соревнований по разным возрастным категориям.

Матчи QJ League будут транслироваться в прямом эфире на республиканских спортивных телеканалах Qazsport, QSport и Setanta Qazaqstan, а также на официальном YouTube-канале турнира.