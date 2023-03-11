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    21:18, 10 Март 2023 | GMT +6

    В Казахстане запустили масштабный проект по развитию детско-юношеского футбола

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация футбола, Профессиональная Футбольная Лига и Freedom Holding Corp. объявили о создании новой лиги детско-юношеского футбола – QJ League, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

    Сегодня в Астане состоялась пресс-конференция, посвященная созданию казахстанской футбольной лиги для юношей. Решение о передаче прав QJ League на проведение юношеских соревнований до 2025 года было принято на заседании Исполнительного комитета КФФ.

    QJ League станет проектом национального значения в стране, где в течение нескольких лет будут принимать участие юные таланты из всех регионов Казахстана.

    Спонсором данного проекта выступит АО «Фридом Финанс» в рамках меморандума с Казахстанской федерацией футбола, направленного на развитие детско-юношеского и массового футбола.

    Старт первого сезона лиги запланирован на 22 апреля текущего года, в котором примут участие 12 команд до 18 лет. К 2025 году планируется увеличить количество соревнований по разным возрастным категориям.

    Матчи QJ League будут транслироваться в прямом эфире на республиканских спортивных телеканалах Qazsport, QSport и Setanta Qazaqstan, а также на официальном YouTube-канале турнира.


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