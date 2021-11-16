В Казахстане запустили Интерактивную карту обеспечения сел водоснабжением
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане запустили Интерактивную карту обеспечения сел водоснабжением. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях проведения мониторинга обеспечения сел водоснабжением мы запустили Интерактивную карту. Карта содержит всю необходимую информацию по каждому селу, а именно: обеспеченность водоснабжением, финансирование, потребность в средствах, численность населения, протяженность, износ и так далее», - сказал Бейбут Атамкулов.
Было отмечено, что карта находится в открытом доступе в интернете и каждый гражданин может посмотреть информацию по интересующему селу.
Обновляется Интерактивная карта с включением дополнительных функций для обратной связи с населением, информации по регулярности подачи воды и качеству предоставляемых услуг.
«Учитывая, что обеспечение населения качественной питьевой водой находится на постоянном контроле, Акиматам необходимо обеспечить качественное и своевременное заполнение данных в Интерактивную карту», - добавил Бейбут Атамкулов.
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