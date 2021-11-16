+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане запустили Интерактивную карту обеспечения сел водоснабжением

16 Ноября 2021 11:11
Поделиться:
В Казахстане запустили Интерактивную карту обеспечения сел водоснабжением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане запустили Интерактивную карту обеспечения сел водоснабжением. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Построить 11 групповых водопроводов планируют в Казахстане за пять лет
Определить нормы потребления воды на семью предлагают в Казахстане 40 млрд тенге на расширение водопроводных сетей в селах просит МИИР РК Будут ли ограничения по Ashyq действовать на детей после их вакцинации

«В целях проведения мониторинга обеспечения сел водоснабжением мы запустили Интерактивную карту. Карта содержит всю необходимую информацию по каждому селу, а именно: обеспеченность водоснабжением, финансирование, потребность в средствах, численность населения, протяженность, износ и так далее», - сказал Бейбут Атамкулов.

Было отмечено, что карта находится в открытом доступе в интернете и каждый гражданин может посмотреть информацию по интересующему селу.

Обновляется Интерактивная карта с включением дополнительных функций для обратной связи с населением, информации по регулярности подачи воды и качеству предоставляемых услуг.

«Учитывая, что обеспечение населения качественной питьевой водой находится на постоянном контроле, Акиматам необходимо обеспечить качественное и своевременное заполнение данных в Интерактивную карту», - добавил Бейбут Атамкулов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Общество   #МИИР РК   #Вода  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Построить 11 групповых водопроводов планируют в Казахстане за пять лет
Определить нормы потребления воды на семью предлагают в Казахстане
40 млрд тенге на расширение водопроводных сетей в селах просит МИИР РК
Будут ли ограничения по Ashyq действовать на детей после их вакцинации
Популярное
1 На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
2 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
3 Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
4 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
5 О цифровых нововведениях по регистрации автомобилей сообщили в МВД РК
6 Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня
Читайте также
Когда казахстанцы смогут платно привиться вакциной Pfizer
Сколько сел обеспечат центральным водоснабжением в этом году в РК
На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
О цифровых нововведениях по регистрации автомобилей сообщили в МВД РК
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив