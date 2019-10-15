В Казахстане запустили электронный паспорт здоровья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК запустило электронный паспорт здоровья, об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы запускаем один из проектов – это электронный паспорт здоровья, который был реализован в рамках государственной программы «Денсаулык 2016-2019», а также был синхронизирован с госпрограммой «Цифровой Казахстан», во исполнение поручения Главы государства от 2018 года по переходу на безбумажное ведение медицинских записей, медицинских организаций.

Электронный паспорт здоровья не является основной целью, а является дополнительным результатом реализации проекта по созданию экосистемы здравоохранения, где все данные по оказанию медицинских услуг должны храниться, собираться и анализироваться в одном месте на уровне уполномоченного органа для принятия решения на фактических данных без заявительной формы»,- сообщил вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев.

В своей речи он отметил, что за 2018-2019 годы в медорганизациях были оптимизированы более 600 учетно-отчетных бумажных форм. На данный момент это 121 учетно-отчетная форма, которые полностью ведутся в электронном формате. И все эти данные при обращениях граждан РК в поликлиники или медицинские организации будут сортироваться и размещаться в электронных паспортах здоровья.

«На портале электронного правительства или в мобильном приложении электронного правительства вы можете увидеть адрес вашей прикрепленной поликлиники, также вашего лечащего врача и какие лекарства были выделены государством в рамках бесплатного лекарственного обеспечения, а также все те медицинские услуги, которые гарантируются государством для населения»,- добавил О. Абишев.

По его словам, за последние годы было выявлено несколько фактов оказания медицинских услуг без ведома граждан.

«В прошлом году мы запустили SMS-уведомление для граждан о получении бесплатных лекарственных средств, и после рассылки более 100 тысяч SMS мы получили 8 тысяч SMS обратной связи, что эти лекарства не были выделены. То есть это определенные мошеннические мероприятия, которые были выявлены с помощью цифровизации»,- заключил вице-министр.