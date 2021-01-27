В Казахстане запускают программу для бывших профессиональных теннисистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший вице-президент Федерации тенниса Казахстана и экс-капитан сборных страны Диас Доскараев после годичного перерыва вернулся в теннисную «семью», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе федерации уточнили, что он будет курировать программы для игроков возраста 14 лет и младше

«Да, вернулся как консультант. Очень рад, что президент Федерации тенниса Казахстана встретил данное решение позитивно. За год моего отсутствия в теннисе можно было спокойно с «холодной» головой оценить свою прошлую работу: какие направления были сильными, где были упущения. В роли помощника буду консультировать тренеров, которые работают с теннисистами от 10 до 14 лет, т.е, это их обучение различными способами, например, как практические занятия на корте, так и семинары по линии Международной федерации тенниса», - отметил Диас Доскараев.

Сейчас, по его словам, ФТК запускает программу Fast Track, нацеленную на игроков, которые только закончили свою профессиональную карьеру и намерены связать дальнейшую судьбу с тренерской работой.

«Мы вместе с координатором программы для игроков в возрасте 14 лет и младше Шухратом Каюмовым (он имеет хороший опыт в этой области, объездил пять юниорских турниров Большого Шлема, знает уровень европейских детей) будем набирать и брать «на карандаш» перспективных детей от 10 до 14 лет. Будем проводить мониторинг, оценку тренировочного процесса, работы наставников, будем строить планы, проводить совместные сборы. Также на повестке стоит вопрос о капитанстве юниоров до 16 лет в Junior Davis Cup. Возможно, я возьму роль капитана на себя, так как есть опыт. Но здесь юниоры и, безусловно, всё отличается от взрослых. Тем не менее, эта работа плюс-минус мне близка» - добавил Диас Доскараев.