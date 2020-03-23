В Казахстане запускают проект «Звезда на карантине»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта РК совместно АО «Казахтелеком» запускают новый проект «Звезда на карантине» в формате Live, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Временные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий. Учитывая, что на карантине население стало более активно использовать социальные сети, Министерство культуры и спорта РК совместно АО «Казахтелеком» запускают новый проект «Звезда на карантине» в формате Live. Проект позволит сделать казахстанское музыкальное искусство страны общедоступным для всех слоев и регионов страны», - сказали в Министерстве.

По информации ведомства, с овсем скоро казахстанские артисты в режиме онлайн будут транслировать свои выступления через все популярные соцсети. Онлайн-концерты будут транслироваться через YouTube канал АО «Казахтелеком» - telecomkz. Кроме того, концерты будут дублироваться на страницах Facebook Министерства культуры и спорта РК и на YouTube канале Казахконцерта – @qazaqconcert. Сообщается, что онлайн-концерты придутся по вкусу всем зрителям: любителям фольклорной музыки, эстрадного направления, классического репертуара, инструментальной музыки. Во время выступлений зрителям представится отличная возможность еще и побеседовать с артистами. Концерты будут в проводиться абсолютно бесплатно в открытом доступе.

Как сообщили организаторы, первый онлайн-концерт проекта «Звезда на карантине» состоится уже сегодня 23 марта в 21:00 часов в прямом эфире YouTube канала telecomkz. В этот вечер в домашней обстановке зрители смогут услышать мелодичные, душевные и всеми любимые песни в исполнении известного певца и композитора Жубаныша Жексенулы.