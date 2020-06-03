В Казахстане запускают проект по развитию экологического образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Всемирного дня окружающей среды Министерство образования и науки РК и Программа развития ООН (далее - ПРООН) в Казахстане запустили проект по развитию экологического образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Цель проекта – поддержка предпринимаемых Правительством мер по формированию активной жизненной позиции граждан и экологической культуры общества, подкрепленной принципами устойчивого развития.

«Основным результатом проекта станет подготовка более 6 тысяч педагогов и разработка учебно-методических пособий в области охраны окружающей среды, природопользования и экологической и экономической безопасности» , – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.

В рамках проекта 17 организаций образования разных уровней будут оснащены зелеными и ресурсосберегающими технологиями; для организации дошкольного образования будут подготовлены методические материалы по экологической культуре; ученики 1-4 классов по предмету «Познание мира» смогут использовать тематические настольные игры и интерактивные видеоуроки.

Совместная инициатива начнется с создания комплексной модели непрерывного экологического образования для устойчивого развития, которая станет неотъемлемой частью государственной системы образования на всех уровнях.

«Проект направлен на формирование экологической ответственности в обществе, необходимой для рационального использования природных ресурсов, для полноценного и устойчивого развития государства и глобального мира через совершенствование законодательства и создание правовых рамок для включения экологического образования в образовательную систему Казахстана», - отметил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш.

Экологическое образование будет включать такие критически важные аспекты глобальной повестки в области устойчивого развития, как изменение климата, сохранение биоразнообразия, рациональное потребление и производство.

В реализации проекта (2020-2024 гг.) содействие окажут Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».