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    12:00, 08 Январь 2022 | GMT +6

    В Казахстане запускают дополнительные поезда

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане запускают дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе АО «КТЖ».

    Больше 15 тысяч объектов железной дороги полностью сохранены. Более того, операторы запускают дополнительные поезда из-за повышенного спроса на перевозки.

    Как сообщалось ранее, движение пассажирских и грузовых поездов по всей стране полностью восстановлено. В настоящий момент востребованность в пассажирских ж/д перевозках у населения резко возросла. Так, населенность пассажирских вагонов составляет свыше 90%. Поэтому, АО НК «ҚТЖ» запускает дополнительные поезда. 7 января АО НК «ҚТЖ» предоставило возможность покупать ж/д билеты без доступа к интернету через сайт bilet.railways.kz и приложение Kaspi.kz. Этот факт благоприятно отразился на очередях около билетных касс на вокзалах. Также, на указанном выше сайте и приложении можно получить информацию о наличии билетов.




    Теги:
    Транспорт КТЖ ЧП-2022
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