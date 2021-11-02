Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В Казахстане запускается пилотный проект «Цифровая ипотека»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
2 Ноября 2021, 01:40
В Казахстане запускается пилотный проект «Цифровая ипотека»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в ноябре т.г. запускает пилотный проект «Цифровая ипотека», который даст возможность гражданам, не выходя из дома, приобрести квартиру у застройщика в онлайн формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

Так, данный процесс включает в себя выбор жилья на сайте застройщика, автоматическую проверку на получение ипотеки посредством интеграции платформы застройщика и информационных систем банков второго уровня.

После одобрения ипотеки автоматически производится оформление договора залога и договора купли-продажи, подписываются сторонами сделки, и направляются в онлайн формате на регистрацию в государственную базу данных «Регистр недвижимости».

Уведомления о произведенной регистрации направляются в личный кабинет заявителя на сайте застройщика.


Жилье   Минфин РК   Цифровой Казахстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске