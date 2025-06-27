В Казахстане запущен первый дорожный проект с использованием цифрового тенге
В Павлодарской области завершена реализация первого дорожного проекта в рамках пилотной программы по внедрению цифрового тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».
Работы проведены на участке автодороги «Граница РФ (на Омск) — Майкапшагай» с 383 по 390 километр — общей протяжённостью 7 км.
Автодорога относится к I технической категории. Последний раз ремонт на данном участке проводился в 2015 году.
В рамках среднего ремонта были выполнены следующие виды работ:
- фрезерование старого покрытия — 128 800 квадратных м;
- устройство нового верхнего слоя — 128 800 квадратных м;
- укрепление обочин — 35 000 квадратных м;
- нанесение дорожной разметки — 14 км.
Согласно технической спецификации, весь объем выполненных работ был отражен в информационной системе «eQurylys», что обеспечило полную прозрачность и цифровой контроль за ходом реализации проекта.
Проект успешно завершен и введен в эксплуатацию. Его реализация направлена на поддержание дорожной инфраструктуры в нормативном состоянии, а также на повышение безопасности и комфорта участников дорожного движения.