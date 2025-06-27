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    21:45, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане запущен первый дорожный проект с использованием цифрового тенге

    В Павлодарской области завершена реализация первого дорожного проекта в рамках пилотной программы по внедрению цифрового тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

    В Казахстане запущен первый дорожный проект с использованием цифрового тенге
    Фото: компания "Казавтожол"

    Работы проведены на участке автодороги «Граница РФ (на Омск) — Майкапшагай» с 383 по 390 километр — общей протяжённостью 7 км.

    В Казахстане запущен первый дорожный проект с использованием цифрового тенге
    Фото: компания "Казавтожол"

    Автодорога относится к I технической категории. Последний раз ремонт на данном участке проводился в 2015 году.

    В Казахстане запущен первый дорожный проект с использованием цифрового тенге
    Фото: компания "Казавтожол"

    В рамках среднего ремонта были выполнены следующие виды работ:

    • фрезерование старого покрытия — 128 800 квадратных м;
    • устройство нового верхнего слоя — 128 800 квадратных м;
    • укрепление обочин — 35 000 квадратных м;
    • нанесение дорожной разметки — 14 км.
    В Казахстане запущен первый дорожный проект с использованием цифрового тенге
    Фото: компания "Казавтожол"

    Согласно технической спецификации, весь объем выполненных работ был отражен в информационной системе «eQurylys», что обеспечило полную прозрачность и цифровой контроль за ходом реализации проекта.

    В Казахстане запущен первый дорожный проект с использованием цифрового тенге
    Фото: компания "Казавтожол"

    Проект успешно завершен и введен в эксплуатацию. Его реализация направлена на поддержание дорожной инфраструктуры в нормативном состоянии, а также на повышение безопасности и комфорта участников дорожного движения.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Цифровизация Павлодарская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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