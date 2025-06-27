В Казахстане запущен первый дорожный проект с использованием цифрового тенге

Работы проведены на участке автодороги «Граница РФ (на Омск) — Майкапшагай» с 383 по 390 километр — общей протяжённостью 7 км.

Фото: компания "Казавтожол"

Автодорога относится к I технической категории. Последний раз ремонт на данном участке проводился в 2015 году.

Фото: компания "Казавтожол"

В рамках среднего ремонта были выполнены следующие виды работ:

фрезерование старого покрытия — 128 800 квадратных м;

устройство нового верхнего слоя — 128 800 квадратных м;

укрепление обочин — 35 000 квадратных м;

нанесение дорожной разметки — 14 км.

Фото: компания "Казавтожол"

Согласно технической спецификации, весь объем выполненных работ был отражен в информационной системе «eQurylys», что обеспечило полную прозрачность и цифровой контроль за ходом реализации проекта.

Фото: компания "Казавтожол"

Проект успешно завершен и введен в эксплуатацию. Его реализация направлена на поддержание дорожной инфраструктуры в нормативном состоянии, а также на повышение безопасности и комфорта участников дорожного движения.