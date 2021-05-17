В Казахстане запущен проект «Что для меня Независимость?»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан Министерство информации и общественного развития РК запускает проект «Что для меня Независимость?». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отметили в МИОР, проект призван взглянуть на Независимость сквозь призму личных историй, чувств и воспоминаний казахстанцев. В рамках проекта жителям республики предлагается поделиться своим мнением, что для них значит жить в независимой стране. Казахстанцы могут рассказать личные истории о своих достижениях, которые стали возможными благодаря нынешней суверенной эпохе.

«Независимость является самой главной ценностью любого государства. На рубеже нового столетия мы исполнили вековую мечту наших предков о независимости. Тогда Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев совершил исторический подвиг для своего народа. Для казахстанцев 30-летие не просто праздничная дата, это целая эпоха, символизирующая успех, стойкость духа и устремленность в будущее», - подчеркнула министр информации и общественного развития Аида Балаева.

Аида Балаева призвала всех казахстанцев принять участие в масштабном онлайн проекте, инициированном МИОР РК.

Участникам проекта предлагается рассказать, что для них значит быть гражданином независимого Казахстана. Они могут поделиться своими личными достижениями и победами, а также вспомнить моменты, когда испытывали чувство патриотизма и гордости за свою страну.

Для участия в проекте необходимо опубликовать свой рассказ в формате видеозаписи продолжительностью не более 1 минуты в личном аккаунте в социальных сетях под хэштэгом #Qazaqstan30. Видеорассказ также можно прислать на электронный адрес проектного офиса МИОР [email protected].

Самые трогательные и яркие истории будут транслироваться в эфире республиканских телеканалов и опубликованы в СМИ.

Ход проекта будет отслеживаться на 30jyl.kz - специальном сайте, созданном к 30-летию Независимости Казахстана.