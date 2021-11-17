В Казахстане запретят въезд лицам, причастным к экстремистской деятельности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК взяли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметила мажилисмен Снежана Имашева, законопроект разработан группой депутатов и направлен на совершенствование законодательства, касающегося вопросов миграции.
«Законопроект предусматривает определение порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере миграции, ограничения въезда, получения гражданства нашей страны осужденными за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, запрет на въезд в страну иностранцев, причастных к экстремистской или террористической деятельности», – пояснила Снежана Имашева.
Поправки также направлены на урегулирование вопроса использования документов с истекшим сроком, порядок действий в чрезвычайных ситуациях и другие вопросы, касающиеся миграции населения.
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