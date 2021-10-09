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    18:05, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане запретят собачьи бои

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законодательно запретить проведение собачьих боев намерены в Казахстане. Об этом заявила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова в ходе презентации законопроекта «Об ответственном обращении с животными» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Презентуемый сегодня вашему вниманию законопроект поставит заслон негативным проявлениям в отношении животных. К таким проявлениям относятся, в частности, проведение собачьих боев, ветеринарных операций без анестезии, безнаказанное убийство животных, доведение животных до истощения и неоказание им своевременной помощи, негуманный отлов, использование мяса и жира животных, а также непредназначенной для употребления в пищу, и получения продукции», - сказала Алия Шалабекова.

    Для реализации положений законопроекта, по ее словам, потребуется внести изменения и дополнения в действующее законодательство, а именно в Уголовный Кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях, в законы о местном государственном управлении и самоуправлении, о ветеринарии, об охране, воспроизводстве и использовании животного мира.

    «Считаем, что принятие проекта Закона «Об ответственном обращении с животными» закрепит имидж Казахстана как прогрессивного, современного государства, позволит воспитать нравственность и гуманное отношение ко всему живому, предотвратит бытовое насилие в отношении домашних животных», - резюмировала вице-министр.


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