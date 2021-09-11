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    18:48, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане запретили общие вагоны при пассажирских ж/д перевозках

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова запрещено использование общих пассажирских вагонов на ж/д транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акционерному обществу «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»: исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов, за исключением рабочих поездов», - отмечено в документе.

    Ранее сообщалось, что вышло новое постановление главного санитарного врача РК Ерлана Киясова об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении.

    Согласно документу, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 38, пунктом 1 и подпунктом 8) пункта 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»: а кимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам необходимо обеспечить: 1) увеличение количества общественного транспорта в «часы пик» с целью снижения пассажиропотока и недопущения скопления населения; 2) разрешение спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах); 3) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест так далее.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт
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