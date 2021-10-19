В Казахстане закрывают временные инфекционные стационары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Казахстану с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 34%, реанимационных - с 45 до 29%. В резерве имеется около 20 тысяч коек», - сказал Алексей Цой.

Министр добавил, что в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации продолжается работа по закрытию временных инфекционных объектов.

«В период с 25 августа по 18 октября текущего года во всех регионах закрыто 103 объекта», уточнил Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние две недели заболеваемость коронавирусом снизилась на 17%.

«В Казахстане за последние две недели заболеваемость снизилась на 17%. В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,8 раз, а летальность - в 3,6 раза», - уточнил Алексей Цой.