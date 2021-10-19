РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:39, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане закрывают временные инфекционные стационары

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По Казахстану с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 34%, реанимационных - с 45 до 29%. В резерве имеется около 20 тысяч коек», - сказал Алексей Цой.

    Министр добавил, что в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации продолжается работа по закрытию временных инфекционных объектов.

    «В период с 25 августа по 18 октября текущего года во всех регионах закрыто 103 объекта», уточнил Алексей Цой.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние две недели заболеваемость коронавирусом снизилась на 17%.

    «В Казахстане за последние две недели заболеваемость снизилась на 17%. В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,8 раз, а летальность - в 3,6 раза», - уточнил Алексей Цой.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алексей Цой Общество Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!