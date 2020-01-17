В Казахстане закрыты 36 участков дорог
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с плохими погодными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на севере, востоке и в центре страны закрыты 36 участков дорог. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.
Закрыто движение для всех видов транспорта на следующих участках:
1. Екатеринбург-Алматы, км 1006-1247 (Атбасар-Нур-Султан)
2. Щучинск-Зеренда
3. Макинск-Аксу-Торгай, км 0-240 (Макинск-Торгай)
4. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км 16-200 (Нур-Султан-граница Павлодарской области)
5. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Киевка-Темиртау, км 35-51 (Нур-Султан - граница Карагандинской области)
6. Нур-Султан-Коргалжын, км 38-130 (Акмол -заповедник Коргалжын)
7. Екатеринбург-Алматы, км 1291-1353 (Юбилейный - граница Карагандинской области)
8. Екатеринбург-Алматы, км 856-917 (граница СКО - Жаксы)
9. Жезказган-Петропавловск, км 377-441 (граница Костанайской области - Державинск)
10. Нур-Султан-Киевка-Темиртау, км 16-51, (Нур-Султан-граница Карагандинской области)
11. Нур-Султан-Петропавловск, км. 18-231 (Нур-Султан-Щучинск)
12. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 105-123 (Шемонаиха-граница РФ)
13. Омск-Майкапчагай, км 756-906 (Семей-Калбатау)
14. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 15-105 (Глубокое-Шемонаиха)
15. Семей-Кайнар, км 8-266
16. Усть-Каменогорск-Семей, км 10-198 (Герасимовка-Семей)
17. Омбы-Майкапчагай, км 587-733 (граница Павлодарской области -Семей)
18. Семей - граница РФ, км 3-113
19. Алматы - Усть-Каменогорск, км 778-1068 (Аягоз - К. Кайсенов)
20. Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ, км 15-105 (Белоусовка-Риддер)
21. Караганда-Аягоз-Бугаз, км 447-941 (Малкелди-Бугаз)
22. Алматы-Усть-Каменогорск, км 615-768 (граница Алматинской области -Аягоз)
23. Таскескен-Бахты-граница КНР, км 0-75 (Таскескен-Урджар)
24. Екатеринбург-Алматы, км 1353-1425 (граница Акмолинской области-Темиртау)
25. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау, км 51-102 (граница Акмолинской области -Киевка)
26. Кызылорда-Павлодар, км 970-1135 (Караганда-граница Павлодарской области)
27. Екатеринбург-Алматы, км 1446-1457 (Темиртау-Қараганда)
28. Екатеринбург-Алматы, км 1504-1620 (Караганда-Аксу-Аюлы)
29. Караганда-Аягуз-Бугаз, км 17-63 (Караганда-Ботакара)
30. Кызылорда-Павлодар, км 748-906 (Топар-Атасу)
31. Екатеринбург-Алматы, км 1610-1854 (Аксу-Аюлы-Балхаш)
32. Жезказган-Петропавловск, км 65-252 (Жезды - граница Костанайской области)
33. Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ботакара, км 231-324 (граница Павлодарской области -Ботакара)
34. Жезказган-Петропавловск, км 252-377
35. Екатеринбург-Алматы, км 835-856 (Чистополье-граница Акмолинской области)
36. В Павлодарской области по всем направлениям.
На трассах республиканского значения продолжают работать 764 единицы техники.
При возникновении нештатной ситуации можно обратиться по короткому номеру 1403.
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