В Казахстане закрыты 36 участков дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с плохими погодными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на севере, востоке и в центре страны закрыты 36 участков дорог. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

Закрыто движение для всех видов транспорта на следующих участках:

1. Екатеринбург-Алматы, км 1006-1247 (Атбасар-Нур-Султан)

2. Щучинск-Зеренда

3. Макинск-Аксу-Торгай, км 0-240 (Макинск-Торгай)

4. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км 16-200 (Нур-Султан-граница Павлодарской области)

5. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Киевка-Темиртау, км 35-51 (Нур-Султан - граница Карагандинской области)

6. Нур-Султан-Коргалжын, км 38-130 (Акмол -заповедник Коргалжын)

7. Екатеринбург-Алматы, км 1291-1353 (Юбилейный - граница Карагандинской области)

8. Екатеринбург-Алматы, км 856-917 (граница СКО - Жаксы)

9. Жезказган-Петропавловск, км 377-441 (граница Костанайской области - Державинск)

10. Нур-Султан-Киевка-Темиртау, км 16-51, (Нур-Султан-граница Карагандинской области)

11. Нур-Султан-Петропавловск, км. 18-231 (Нур-Султан-Щучинск)

12. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 105-123 (Шемонаиха-граница РФ)

13. Омск-Майкапчагай, км 756-906 (Семей-Калбатау)

14. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 15-105 (Глубокое-Шемонаиха)

15. Семей-Кайнар, км 8-266

16. Усть-Каменогорск-Семей, км 10-198 (Герасимовка-Семей)

17. Омбы-Майкапчагай, км 587-733 (граница Павлодарской области -Семей)

18. Семей - граница РФ, км 3-113

19. Алматы - Усть-Каменогорск, км 778-1068 (Аягоз - К. Кайсенов)

20. Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ, км 15-105 (Белоусовка-Риддер)

21. Караганда-Аягоз-Бугаз, км 447-941 (Малкелди-Бугаз)

22. Алматы-Усть-Каменогорск, км 615-768 (граница Алматинской области -Аягоз)

23. Таскескен-Бахты-граница КНР, км 0-75 (Таскескен-Урджар)

24. Екатеринбург-Алматы, км 1353-1425 (граница Акмолинской области-Темиртау)

25. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау, км 51-102 (граница Акмолинской области -Киевка)

26. Кызылорда-Павлодар, км 970-1135 (Караганда-граница Павлодарской области)

27. Екатеринбург-Алматы, км 1446-1457 (Темиртау-Қараганда)

28. Екатеринбург-Алматы, км 1504-1620 (Караганда-Аксу-Аюлы)

29. Караганда-Аягуз-Бугаз, км 17-63 (Караганда-Ботакара)

30. Кызылорда-Павлодар, км 748-906 (Топар-Атасу)

31. Екатеринбург-Алматы, км 1610-1854 (Аксу-Аюлы-Балхаш)

32. Жезказган-Петропавловск, км 65-252 (Жезды - граница Костанайской области)

33. Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ботакара, км 231-324 (граница Павлодарской области -Ботакара)

34. Жезказган-Петропавловск, км 252-377

35. Екатеринбург-Алматы, км 835-856 (Чистополье-граница Акмолинской области)

36. В Павлодарской области по всем направлениям.

На трассах республиканского значения продолжают работать 764 единицы техники.

При возникновении нештатной ситуации можно обратиться по короткому номеру 1403.