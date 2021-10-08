В Казахстане закрепят положения, при которых возможно умерщвление животных
«Отдельная статья законопроекта посвящена положениям умерщвления и обращения с трупами животных, в частности, определены случаи, когда возможно умерщвление животных, обязательные требования при проведении данной процедуры, в том числе с соблюдением требований национального законодательства в области ветеринарии», - сказала Алия Шалабекова.
Помимо этого, законопроектом предусмотрено:
1) распределение полномочий государственных органов по регулированию и в области обращения с животными;
2) общие требования к содержанию и перевозке животных, а также разведению и оказанию ветеринарных услуг;
3) запрет пропаганды жестокого обращения с животными.
Кроме того, законопроектом определены требования при обращении и содержании животных отдельных категорий:
1) в культурно-зрелищных целях;
2) экспериментальных (лабораторных) животных;
3) служебных животных;
4) домашних животных;
5) безнадзорных и бродячих животных.