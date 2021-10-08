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    17:43, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане закрепят положения, при которых возможно умерщвление животных

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены законодательно определить положения, при которых возможно умерщвление животных. Об этом заявила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова в ходе презентации законопроекта «Об ответственном обращении с животными» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отдельная статья законопроекта посвящена положениям умерщвления и обращения с трупами животных, в частности, определены случаи, когда возможно умерщвление животных, обязательные требования при проведении данной процедуры, в том числе с соблюдением требований национального законодательства в области ветеринарии», - сказала Алия Шалабекова.

    Помимо этого, законопроектом предусмотрено:

    1) распределение полномочий государственных органов по регулированию и в области обращения с животными;

    2) общие требования к содержанию и перевозке животных, а также разведению и оказанию ветеринарных услуг;

    3) запрет пропаганды жестокого обращения с животными.

    Кроме того, законопроектом определены требования при обращении и содержании животных отдельных категорий:

    1) в культурно-зрелищных целях;

    2) экспериментальных (лабораторных) животных;

    3) служебных животных;

    4) домашних животных;

    5) безнадзорных и бродячих животных.


    Теги:
    Другие государственные органы Экология Животные
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