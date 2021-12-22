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В Казахстане законодательно закрепят понятие «молодежь категории NEET»

22 Декабря 2021 20:12
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В Казахстане законодательно закрепят понятие «молодежь категории NEET»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане законодательно закрепят понятие «молодежь категории NEET». Об этом говорится в ответе заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Глава государства 10 декабря 2019 года на церемонии закрытия Года молодежи и в начале Года волонтера поручил принять меры по совершенствованию законодательства в сфере государственной молодежной политики. Разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики « (далее – проект закона). В его рамках планируется законодательное закрепление понятия «молодежь категории NEET» и пополнение компетенций по деятельности с молодежью категории NEET», - пояснил заместителя главы Правительства.

Заместитель Премьер-Министра добавил, что в настоящее время законопроект находится на рассмотрении Правительства Республики Казахстан и будет внесен в Мажилис Парламента в установленные сроки в соответствии с планом законопроектных работ.

«Кроме того, в соответствии с дорожной картой по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» с начала 2021 года реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение численности молодежи категории NEET с 360 тыс. человек в текущем году до 280 тыс. человек к 2025 году. Этот показатель был выполнен в 2021 году. По данным Национального бюро статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, по итогам третьего квартала 2021 года доля молодежи категории NEET составила 6,7%, или 250,5 тыс. человек», - сообщил Ералы Тугжанов.

Примечание редакции: молодежь категории NEET - молодые люди, которые не учатся, не работают и не повышают свою квалификацию.



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#Правительство РК   #Права человека   #Мажилис   #Молодежь  
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Автор:

Серик Сабеков

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