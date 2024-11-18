В Казахстане заготовлено более 50 млн тонн кормов

При этом доля кормовых, размещаемых на пашне составила порядка 14% (в 2023 году — 13%).

Запланировано заготовить:

сена — 24,5 млн тонн (полуторагодичный — 36,7 млн тонн);

сенажа — 1,7 млн тонн;

соломы — 4,6 млн тонн;

концкормов — 5,5 млн тонн;

силоса — 2,0 млн тонн.

По состоянию на 18 ноября текущего года заготовлено сена в объеме 34,9 млн тонн или 142,6% от годового плана, сенажа 2 млн тонн или 117,9%, концкормов 5,6 млн тонн (102,2%), силоса 2,3 млн тонн (117,9%) и соломы 5,1 млн тонн (111,9%).

В целом, как сообщает ведомство, обстановка по кормообеспеченности в Казахстане прогнозируется как стабильная.

На форуме работников сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил, что рыночный спрос увеличил посевы кормовых культур в Казахстане.

Ранее сообщалось, что Казахстан будет поставлять зерно в Китай, страны ЕС и Северной Африки.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что Правительство должно помочь фермерам реализовать их рекордные урожаи. В этом году Казахстан собрал рекордные 26,7 млн тонн зерна. Глава государства поздравил аграриев с этим достижением и заявил, что одним из стратегических приоритетов является возрождение селекции и семеноводства.