Какую марку машины чаще покупают казахстанцы в автосалонах

Так, доля производства автотранспортных средств за январь–сентябрь 2024 года составила 39,4% от отрасли машиностроения (и 7% от всей обрабатывающей промышленности страны).

В региональном разрезе более половины объёма выпуска в отрасли автомобилестроения пришлось лишь на Костанайскую область, где расположен автозавод Allur («СарыАркаАвтопром»): 633,8 млрд тг. Более того, доля автопрома там достигла 84,7% от машиностроения и сразу 46,2% от всего объёма обрабатывающей промышленности в регионе, что делает автомобильную индустрию ведущим и определяющим драйвером экономики области.

Следом по объемам производства идет Алматы с автозаводами Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Auto: 359 млрд тг. При этом доля автопрома от машиностроения в городе составила 69,9%, а от обрабатывающей промышленности — 29,4%.

На остальные регионы в совокупности пришлось 17,3% от всего объёма производства автомобилей, прицепов и полуприцепов: 208,3 млрд тг.

В натуральном выражении за три квартала текущего года было произведено 92,2 тыс. автотранспортных средств — на 15,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Сразу 90% всего производства традиционно пришлось на легковые пассажирские автомобили: 82,9 тыс. автомобилей. Выпуск грузовых автомобилей составил 5,9 тыс. ед, автобусов — 1,8 тыс. ед, прицепов и полуприцепов — 1,2 тыс. ед. Также было произведено 386 специальных и специализированных автомобилей.

Согласно данным профильной Казахстанской автомобильной ассоциации, за январь–октябрь 2024 года в стране было произведено 104,9 тыс. автотранспортных средств, 62,9% из которых пришлось лишь на один автомобильный завод — костанайский Allur. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года доля Allur составляла 61%, по итогам 2019-го — чуть более половины всей отрасли автопрома, а в 2016 году — 22%.

Следом идут Hyundai Trans Kazakhstan с удельным весом на рынке в 30,5% и СемАЗ с долей в 3,6%. На остальные автозаводы пришлось лишь 3% от всего производства автотранспортных средств.

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам октября текущего года достигли 21,5 тыс. ед — на 20,1% больше, чем в прошлом месяце, и на 18,3% больше по сравнению с октябрём 2023 года. Стоит отметить, что объём продаж в октябре — самый большой в текущем году.

В разрезе дистрибьюторов более половины продаж новых автомобилей в октябре пришлось только на Allur: 50,7%, или 10,9 тыс. авто, что является рекордом по ежемесячным продажам в 2024 году среди дилеров РК как в абсолютном значении, так и по удельному весу на рынке. Следом идёт Astana Motors: 31,9%, или 6,9 тыс. проданных новых автомобилей. На прочих дистрибьюторов суммарно пришлось 17,4% от авторынка.

Среди брендов автомобилей по продажам в октябре текущего года лидирует Chevrolet: 6,3 тыс. авто. Следом идут Hyundai (3 тыс. автомобилей), Kia (2,4 тыс.), Chery (1,4 тыс.) и Haval (1,3 тыс.).

В разрезе моделей абсолютным лидером в октябре стала Chevrolet Cobalt: сразу 5,9 тыс. автомобилей, что является рекордом по продажам одной модели за месяц. Следом идут Hyundai Tucson и Kia Sorento: 1,3 тыс. и 746 автомобилей соответственно.

За январь–октябрь текущего года в РК было продано 158,6 тыс. новых автомобилей — на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В разрезе брендов больше всего продаж новых авто пришлось на Hyundai: 34,2 тыс. машин. Следом идут Chevrolet (22 тыс.) и Kia (19,5 тыс.).

В разрезе моделей по количеству проданных новых автомобилей ожидаемо также лидирует Chevrolet Cobalt: 18,2 тыс. авто. Следом идут Hyundai Tucson и Kia Sportage: 17,4 тыс. и 7,8 тыс. машин соответственно.

Ранее сообщалось, что автомобили продавали на 3 млн тенге дороже из-за дополнительных услуг автодилеров.