В Казахстане задержали 80 человек за попытку провести несанкционированные митинги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первого марта текущего года были задержаны 80 человек за попытку провести несанкционированные митинги в Казахстане. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на неоднократное предупреждение Генеральной прокуратуры, вчера часть граждан пыталась организовать проведение несанкционированных митингов в тех местах, которые были анонсированы запрещенной экстремистской организацией», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Министр сообщил, сколько человек было задержано в целях пресечения нарушения общественного порядка.

«Около 80 граждан были доставлены в органы внутренних дел. После профилактики все они были отпущены, четыре человека были привлечены к административной ответственности», - уточнил Ерлан Тургумбаев.