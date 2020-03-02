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В Казахстане задержали 80 человек за попытку провести несанкционированные митинги

2 Марта 2020 10:50
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В Казахстане задержали 80 человек за попытку провести несанкционированные митинги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первого марта текущего года были задержаны 80 человек за попытку провести несанкционированные митинги в Казахстане. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на неоднократное предупреждение Генеральной прокуратуры, вчера часть граждан пыталась организовать проведение несанкционированных митингов в тех местах, которые были анонсированы запрещенной экстремистской организацией», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Министр сообщил, сколько человек было задержано в целях пресечения нарушения общественного порядка.

«Около 80 граждан были доставлены в органы внутренних дел. После профилактики все они были отпущены, четыре человека были привлечены к административной ответственности», - уточнил Ерлан Тургумбаев.


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Ключевые слова: Правительство РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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