РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:46, 08 Январь 2022 | GMT +6

    В Казахстане задержали 3811 участников беспорядков

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К данному часу по Казахстану задержаны 3 тысячи 811 человек. Контртеррористическая спецоперация еще продолжается. Об этом сообщили в МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Напомним, в Алматы задержали криминального авторитета Армана Жумагельдиева, более известного по прозвищу «Дикий Арман». По данным МВД, всего в результате этой спецоперации взяли под стражу шестерых членов преступной группировки. У них изъято 4 полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты, холодное оружие и бронированный автомобиль.

    Ранее сообщалось, что в Алматы задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, и 30 мародёров. Такую информацию озвучили в Департаменте полиции Алматы. По информации комендатуры города, освобождены акимат и резиденция, а также Площадь Республики. Все здания госорганов – под контролем.

    Вместе с тем террористы и бандгруппы оказывают ожесточённое сопротивление. В этой связи жителей города просят оставаться дома, соблюдать меры безопасности и требования режима ЧП и комендантского часа: в вечернее и ночное время не выходить на улицы. В комендатуре призывают проявлять осторожность в условиях зачистки города от террористов и бандформирований.


    Теги:
    МВД РК ЧП-2022 Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!