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    14:29, 30 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане за незаконную торговлю на электронных платформах введут ответственность

    В Казахстане планируется ввести административную ответственность за незаконную торговлю на электронных торговых площадках. Об этом говорится в ответе вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    электронная торговля в РК
    Фото: Midjourney

    — В настоящее время Министерство торговли и интеграции занимается совершенствованием законодательства в сфере электронной торговли. В частности, депутаты Мажилиса инициировали поправки в Закон «О защите прав потребителей», касающиеся уточнения терминологии в отношении субъектов электронной торговли (электронная торговая площадка (маркетплейс), интернет-магазин, информационно-рекламная платформа), а также введения ряда обязательств для электронных торговых площадок, — отметил Серик Жумангарин в своём ответе.

    По его словам, для электронных площадок предлагается ввести следующие обязательства:

    • наличие внутренних правил (регистрация, аутентификация и другие процедуры), необходимых для допуска продавцов на платформу;

    • включение в договор между электронной торговой площадкой и продавцом условий, обеспечивающих соблюдение законодательства о защите прав потребителей (обязательство предоставлять информацию о товаре (работе, услуге) и о продавце (производителе, исполнителе) и т.д.);

    • право электронной торговой площадки применять санкции к продавцам за нарушение прав потребителей;

    • обеспечение доступа потребителей к сертификатам соответствия товара и другим необходимым сведениям.

    — В целях защиты законных интересов потребителей и правообладателей депутаты Мажилиса в рамках законопроекта прорабатывают вопрос введения административной ответственности субъектов электронной торговли за отсутствие информации о продавце и товаре, а также за факты незаконной торговли, — добавил вице-премьер.

    Ранее мы писали, какой объем рынка розничной электронной коммерции в Казахстане.

    Теги:
    Миннацэкономики Торговля Экономика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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