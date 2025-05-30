В Казахстане за незаконную торговлю на электронных платформах введут ответственность

— В настоящее время Министерство торговли и интеграции занимается совершенствованием законодательства в сфере электронной торговли. В частности, депутаты Мажилиса инициировали поправки в Закон «О защите прав потребителей», касающиеся уточнения терминологии в отношении субъектов электронной торговли (электронная торговая площадка (маркетплейс), интернет-магазин, информационно-рекламная платформа), а также введения ряда обязательств для электронных торговых площадок, — отметил Серик Жумангарин в своём ответе.

По его словам, для электронных площадок предлагается ввести следующие обязательства:

• наличие внутренних правил (регистрация, аутентификация и другие процедуры), необходимых для допуска продавцов на платформу;

• включение в договор между электронной торговой площадкой и продавцом условий, обеспечивающих соблюдение законодательства о защите прав потребителей (обязательство предоставлять информацию о товаре (работе, услуге) и о продавце (производителе, исполнителе) и т.д.);

• право электронной торговой площадки применять санкции к продавцам за нарушение прав потребителей;

• обеспечение доступа потребителей к сертификатам соответствия товара и другим необходимым сведениям.

— В целях защиты законных интересов потребителей и правообладателей депутаты Мажилиса в рамках законопроекта прорабатывают вопрос введения административной ответственности субъектов электронной торговли за отсутствие информации о продавце и товаре, а также за факты незаконной торговли, — добавил вице-премьер.

Ранее мы писали, какой объем рынка розничной электронной коммерции в Казахстане.