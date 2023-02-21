В Казахстане за 2022 год было изменено название 68 населенных пунктов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Республиканская ономастическая комиссия при Министерстве культуры и спорта рассмотрела 606 предложений по переименованию населенных пунктов в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства.

68 наименований населенных пунктов и 572 названия их составных частей были изменены в 2022 году. К примеру, улица Южная в Акмолинской области была переименована в честь Сабита Муканова, улица Буденного – в честь Бауыржана Момышулы, а улица Ленина – в честь Абылай хана.

Всего в прошлом году Республиканская ономастическая комиссия рассмотрела 606 предложений.

«Отметим, что для выполнения поручения по совершенствованию административно-территориального устройства РК, о котором было сказано в Послании Главы государства, трем новым областям были даны названия Абай, Жетісу и Ұлытау. А город Капшагай был переименован в Конаев. Также стоит отметить, что названия областей были утверждены лишь на государственном языке. Также в честь 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова международному аэропорту Костаная было дано имя учителя нации», - сообщила руководитель управления ономастики Министерства культуры и спорта Елерке Торехан.

Напомним, в 2022 году столица Казахстана была переименована. Глава государства подписал Указ о переименовании города Нур-Султана.

Области Абай, Жетісу и Ұлытау появились в Казахстане.