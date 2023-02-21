РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:21, 21 Февраль 2023 | GMT +6

    В Казахстане за 2022 год было изменено название 68 населенных пунктов

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Республиканская ономастическая комиссия при Министерстве культуры и спорта рассмотрела 606 предложений по переименованию населенных пунктов в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства.

    68 наименований населенных пунктов и 572 названия их составных частей были изменены в 2022 году. К примеру, улица Южная в Акмолинской области была переименована в честь Сабита Муканова, улица Буденного – в честь Бауыржана Момышулы, а улица Ленина – в честь Абылай хана.

    Всего в прошлом году Республиканская ономастическая комиссия рассмотрела 606 предложений.

    «Отметим, что для выполнения поручения по совершенствованию административно-территориального устройства РК, о котором было сказано в Послании Главы государства, трем новым областям были даны названия Абай, Жетісу и Ұлытау. А город Капшагай был переименован в Конаев. Также стоит отметить, что названия областей были утверждены лишь на государственном языке. Также в честь 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова международному аэропорту Костаная было дано имя учителя нации», - сообщила руководитель управления ономастики Министерства культуры и спорта Елерке Торехан.

    Напомним, в 2022 году столица Казахстана была переименована. Глава государства подписал Указ о переименовании города Нур-Султана.

    Области Абай, Жетісу и Ұлытау появились в Казахстане.


    Теги:
    Общество Минкультуры Правительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!