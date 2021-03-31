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    11:26, 31 Март 2021 | GMT +6

    В Казахстане выявлены 12 случаев «британского штамма» коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В республике выявлены 12 случаев «британского штамма» коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра экспертизы.

    В лаборатории молекулярно – генетических исследований Национального центра экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК по г. Нур-Султан на генетическую характеристику вируса SARS-CoV-2 методом полногеномного секвенирования исследовано 265 образцов с положительным результатом COVID-19. Данные пробы получены из 14 регионов Республики Казахстан.

    В результате анализа нуклеотидных последовательностей, специалистам удалось выявить у 12 вирусов генотип «британского штамма».

    Из 12 штаммов, 8 случаев являются завозными, которые обнаружены у прибывших из международных рейсов Шарм-эль Шейх (Египет) и Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

    На сегодняшний день в этих странах отмечена высокая выявляемость «британского» и «южноафриканского» штамма коронавируса SARS-CoV-2.

    Также 4 вируса с генотипом «британского штамма», которые не относятся к группе завозных, обнаружены в г. Нур-Султан, Алматы и Актюбинской области. Предполагается, что вирус распространился от граждан, прибывших из-за рубежа.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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