В Казахстане выявлены 12 случаев «британского штамма» коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В республике выявлены 12 случаев «британского штамма» коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра экспертизы.

В лаборатории молекулярно – генетических исследований Национального центра экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК по г. Нур-Султан на генетическую характеристику вируса SARS-CoV-2 методом полногеномного секвенирования исследовано 265 образцов с положительным результатом COVID-19. Данные пробы получены из 14 регионов Республики Казахстан.

В результате анализа нуклеотидных последовательностей, специалистам удалось выявить у 12 вирусов генотип «британского штамма».

Из 12 штаммов, 8 случаев являются завозными, которые обнаружены у прибывших из международных рейсов Шарм-эль Шейх (Египет) и Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

На сегодняшний день в этих странах отмечена высокая выявляемость «британского» и «южноафриканского» штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Также 4 вируса с генотипом «британского штамма», которые не относятся к группе завозных, обнаружены в г. Нур-Султан, Алматы и Актюбинской области. Предполагается, что вирус распространился от граждан, прибывших из-за рубежа.