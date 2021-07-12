В Казахстане выявлено более 4,5 тысячи лиц без документов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выявлено более 4,5 тысячи лиц, не имеющих документов. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«МВД совместно с НПО (Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Правовой центр женских инициатив «Сана Сезим») продолжается начатая в октябре прошлого года идентификационная кампания по выявлению и документированию лиц с неопределенным гражданством», - сказала Шугыла Бериккызы.

По данным ведомства, за время акции выявлено 4 686 недокументированных лиц, из которых уже полицией документировано - 3 408 (документом гражданина РК - 2 431, удостоверением лица без гражданства - 977). В отношении 1 278 лиц процедура подтверждения гражданства завершается (подтверждение гражданства РК – 917, признание лицами без гражданства - 361)

Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 2 981 преступление, 1 996 из них раскрыто в течении суток.

«За неделю совершено 2 981 преступление, 1 996 из них раскрыто в течении суток», - сказала Шугыла Бериккызы.

Было отмечено, что полицейскими раскрыто «по горячим следам» 16 убийств, 8 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 34 грабежа, 455 краж чужого имущества.



