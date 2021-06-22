В Казахстане выявили барьеры, мешающие развитию бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выявлено более 80 барьеров, мешающих развитию бизнеса по 13 из которых уже приняты меры. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане были созданы Советы по барьерам в 17 регионах страны, в которых принимают участие 216 экспертов. За это время было выявлено более 80 барьеров по 13 из которых уже приняты меры», – сказал Серик Жумангарин на заседании Правительства.

Спикер подчеркнул, что основная задача на сегодня ясна – это определение роли государства в экономике.

«Высокий уровень концентрации на ключевых товарных рынках и высокий уровень государственного участия в экономике на сегодня являются основным барьером на пути развития конкурентной экономики. При этом, выделяются 3 основных регуляторных барьера по развитию конкуренции. Прежде всего – это доступ к ключевой мощности, искажение ценообразования, а также избирательное покровительство или фаворитизм», – добавил Серик Жумангарин.

По словам председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК, важнейшей задачей является обеспечение доступа к ключевой мощности. Это инфраструктура или объект, без доступа к которой конкуренты не могут предоставлять свои услуги потребителям.

«Примерами являются магистральная железнодорожная сеть, кабельная канализация для связи, первичные металлы для дальнейшей переработки, морские порты, субстанции для производства лекарств, технологии производства. Нами определены принципы доступа к ключевой мощности: платность, транспарентность, срочность, возможность, занятие доминирующего положения», – заключил Серик Жумангарин.