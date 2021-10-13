В Казахстане высокая смертность пациентов с почечной недостаточностью – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уровень распространения заболеваемости почек в Казахстане в 1,5 – 2 раза выше, чем в развитых странах. Об этом заявил мажилисмен Вакиль Набиев, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поводом для нашего депутатского запроса является проблема увеличения показателей по заболеваемости и высокой смертности пациентов с почечной недостаточностью в стране. В настоящее время около 850 миллионов человек в мире страдают от различных типов заболеваний почек. Один из десяти взрослых в мире имеет хроническое заболевание почек. Исследования показали, что в республике уровень распространения заболеваемости в 1,5 – 2 раза выше, чем в развитых странах», - отметил Вакиль Набиев.

По словам депутата, нуждающиеся в диализе больные жалуются на дефицит необходимых препаратов, что приводит к ухудшению состояния здоровья.

«Например, альтернативным лечением могло бы стать применение препарата «Кетостерил», медицинское название – кетоаналог незаменимых аминокислот, который никак не включают в список лекарств по гарантированному объему бесплатной медпомощи. Употребление препарата сохраняет и продлевает жизнь больным, также это поможет отсрочить посещение гемодиализа, соответственно, и пересадку органов. Люди, получающие бесплатные лекарства за счет государства, говорят о сокращении объема выдаваемых препаратов это становится ежегодной проблемой», - подчеркнул Вакиль Набиев.

Было отмечено, что учеными доказано, одним из главных факторов высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний пациентов с хронической почечной недостаточностью является повышенное содержание уровня фосфора в крови. На сегодняшний день в Казахстане уровень фосфора определяют лишь в половине диализных центров, определение уровня паратиреоидного гормона проводится только в 7 диализных центрах городов Алматы, Нур-Султан, Актобе.

Высокий уровень ПТГ у пациентов приводит к высокому давлению, анемии, к патологическому перелому костей и общему ухудшению состояния пациентов.

Кроме того, остро стоит проблема наличия лекарств для борьбы с высоким уровнем фосфора.

За последние 10 лет число диализных центров в Казахстане увеличилось с 24 до 40. Осуществлено внедрение современных аппаратов «искусственная почка», произошел повсеместный переход на новый метод заместительной почечной терапии – бикарбонатный диализ, что намного облегчило состояние пациентов. Сегодня число пациентов на аппарате «искусственная почка» составляет 1608 человек.

«В то же время, в стране по трансплантации органов проводится не более 5-6 операций в год. Хотя нуждаются в новой почке все казахстанцы, состоящие на диализе. Есть пациенты, которые ходят на диализ и ожидают трансплантации, но проходят годы. По словам специалистов, у нас пул донорских органов очень маленький. Жизнь на аппарате искусственной почки сложна. Основное осложнение гемодиализа – минерально-костное нарушение, когда плотность кости сокращается, она становится как губка, это сердечно-сосудистые осложнения, скачки давления», - пояснил Вакиль Набиев.

Согласно озвученным данным, анализ состояния нефрологической службы в республике позволяет сделать выводы и выявить ряд проблем, которые обуславливают недостаточное качество оказания медицинской помощи людям с заболеваниями почек. В частности, это:

- неполный охват больных с почечными заболеваниями и почечной недостаточностью;

- низкий уровень выявляемости хронических болезней почек на ранних стадиях;

- отсутствие своевременной реабилитации пациентов с хроническими болезнями почек;

- низкая обеспеченность врачами - нефрологами;

- отсутствие препарата «Кетостерил» в списке лекарств гарантированного объема бесплатной медпомощи.

«На основании вышеизложенного, уважаемый Ералы Лукпанович, полагаем, что необходимо принять безотлагательные меры по данному вопросу, так как в Казахстане на сегодняшний день остро стоит вопрос с заболеваемостью и высокой смертностью пациентов с почечной недостаточностью», - резюмировал Вакиль Набиев.