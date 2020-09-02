В Казахстане высадят более 2 млрд деревьев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2030 году планируется увеличить долю лесистости с текущих 4,7% до 5% от территории Казахстана. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В сфере лесного хозяйства к 2030 году планируется увеличить долю лесистости с текущих 4,7% до 5% от территории Казахстана», - сказал Магзум Мирзагалиев.
Министр отметил, что в течение 5 лет будет высажено 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн деревьев в населенных пунктах.
«Площадь зеленого пояса вокруг столицы к 2023 году достигнет 100 тыс. га с текущих 87,8%. Как отметил, Глава государства, это приведет к масштабному озеленению нашей страны. В этой связи, акиматам необходимо определить объемы посадок в гослесфонде и в каждом населенном пункте», - добавил Магзум Мирзагалиев.
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