В Казахстане  выросли продажи водки и ликёро-водочных изделий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продажи водки и ликёро-водочных изделий выросли более чем на 20%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Производство водки за январь–декабрь 2020 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 14%, до 22,2 млн литров. Для сравнения: в предыдущем году наблюдался спад производства сразу на 38,7%.

Выпуск водки в РК налажен в 6 регионах из 17. Значительный объём производства приходится на Акмолинскую область: 7,5 млн литров. Следом идут Северо-Казахстанская (5,6 млн литров) и Алматинская (3,7 млн литров) области, а также город Шымкент (845 тыс. литров). Ещё 4,6 млн литров приходится на оставшиеся два региона, Алматы и Актюбинскую область, но данные по ним конфиденциальны и не предоставляются Бюро по национальной статистике.

Розничная цена на водку в городах РК в январе 2021 года составила 3202 тг за литр — на 8,9% больше по сравнению с январём 2020 года.

Самая дорогая водка среди крупных городов и мегаполисов РК — в столице: 3962 тг за литр. Следом идут Атырау (3931 тг за литр) и Актау (3578 тг за литр).

Самая дешёвая водка — в Семее (2698 тг за литр), Усть-Каменогорске (2702 тг за литр) и Таразе (2736 тг за литр).

Стоимость водки выросла во всех городах РК. Наиболее значительное годовое удорожание зафиксировано в Кызылорде (на 20,8%, до 3398 тг за литр), Кокшетау (на 15,9%, до 2872 тг за литр) и Караганде (на 15,1%, до 3390 тг за литр).

Отечественные предприятия по производству водки и ликёро-водочных изделий за январь–ноябрь 2020 года обеспечили местный рынок на 78,8%. На импорт соответственно пришлось 21,2% (против 23,2% годом ранее). При росте производства в соответствующем периоде на 24,6% за год импорт увеличился на 11,3%. Заметим: из РК водка и ликёро-водочные изделия практически не экспортируются.

Потребление водки и ликёро-водочных изделий на внутреннем рынке за год выросло на 21,5%, до 35,7 млн литров за январь–ноябрь.