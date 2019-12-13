В Казахстане выросли депозитные вклады в национальной валюте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем вкладов по депозитам на конец октября текущего года составил 18,8 трлн. тенге, увеличившись с начала года на 1,2%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем вкладов на конец октября текущего года составил 18,8 трлн. тенге, увеличившись с начала года на 1,2%. Продолжается замещение вкладов в иностранной валюте тенговыми вкладами. Вклады в национальной валюте за 10 месяцев текущего года выросли на 8,5%, валютные депозите снизились на 6,5%. В результате, уровень долларизации депозитов снизился с 48,4% в начале года до 44,7% по итогам октября этого года», - сказал Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка добавил, что максимальные ставки вознаграждения в настоящий момент по несрочным вкладам составляют 9,8%, по срочным – 12%, а по сберегательным достигают 14,6%.

«Общий кредитный портфель с начала года вырос на 3,1% до 13,5 трлн. тенге на конец октября этого года. Портфель долгосрочных кредитов увеличился за 10 месяцев текущего года на 3,9% до 11,5 трлн. тенге, а краткосрочные кредиты сократились на 1,3% до 2,0 трлн. тенге», - уточнил Ерболат Досаев.

Было также отмечено, что объем выдачи новых кредитов за 10 месяцев текущего года увеличился на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Ставка по тенговым кредитам для бизнеса снизилась до 12 % в октябре текущего года по сравнению с 12,5% в октябре прошлого года. Ставка по краткосрочным кредитам для бизнеса снизилась с 12,2% до 11,8%, по долгосрочным – с 14,4% до 12,9%.