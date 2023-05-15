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В Казахстане выросла сумма причиненного ущерба от уголовных правонарушений

Автор:  
Серик Сабеков
15 Мая 2023, 04:28
В Казахстане выросла сумма причиненного ущерба от уголовных правонарушений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Несмотря на устойчивую динамику снижения общего количества уголовных правонарушений, увеличилась сумма установленного ущерба. Такие данные приводятся в проекте Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы, размещенном на портале Открытые НПА для публичного обсуждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на устойчивую динамику снижения общего количества уголовных правонарушений, увеличилась сумма установленного ущерба (в 2018 году – 237,3 млрд тенге, 2019 году – 312,3 млрд тенге, 2020 году – 684,6 млрд тенге, 2021 году – 302,2 млрд тенге, 2022 году – 495,1 млрд тенге). Основная доля финансового ущерба от преступлений приходится на физических и юридических лиц – 51,8% (23 и 28,8 %), а в отношении государства – 48,2%», - отмечается в документе.

Согласно приведенным данным, свыше половины вреда ежегодно наносится преступлениями против собственности (кражи, мошенничества, присвоение и растрата вверенного чужого имущества) и 26,5 % – преступлениями в сфере экономической деятельности.

«В общей структуре преступности преобладают преступления небольшой и средней тяжести. Свыше 80% от всех зарегистрированных составляют имущественные преступления», - поясняется в проекте концепции.


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