В Казахстане выросла минимальная зарплата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 60 до 70 тысяч тенге с начала года повысилась минимальная заработная плата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».



Увеличение коснулось почти 2 млн казахстанцев. Следующее повышение ожидается в 2025 году. Размер будет определяться, исходя из средней зарплаты и производительности труда. Повышение минимальной заработной платы коснулось работников, которые заняты низкодоходным трудом. Это отрасли сельского хозяйства, торговли, транспорта и сферы услуг.

В то же время пересмотрена зарплата других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций. По словам экспертов, увеличение этого показателя положительно влияет на благосостояние населения, экономику, а также на налоговые поступления.

«Еще один положительный эффект я могу отметить – это увеличение валового внутреннего продукта. Так как доходы населения увеличиваются, они эти приращенные доходы направляют на потребление. Чтобы покрыть это потребление, экономика производит больше товаров и услуг. В этом мы видим положительный эффект. По моим оценкам, за увеличение с 60 тысяч до 70 тысяч прирост реальной экономики составляет 0,7 процентных пунктов«, - сообщил директор Центра макроэкономических исследований и прогнозирования Ердилда Таутенов.

МЗП в Казахстане – один из минимальных социальных стандартов, который ежегодно устанавливается законом «О республиканском бюджете». В минимальную заработную плату не входят доплаты и надбавки, компенсационные и социальные пособия, а также премии и другие стимулирующие выплаты.

«В прошлом году Президент в рамках своего Послания народу поручил поднять минимальную заработную плату. Министерство труда, другие ответственные государственные органы и независимые эксперты работают над реализацией поручения», - отметил руководитель управления Департамента труда и социального партнерства МТСЗН РК Баглан Касенов.

К слову, размер минимальной заработной платы в Казахстане с 2008 по 2018 годы устанавливался на уровне прожиточного минимума и ежегодно индексировался на уровень инфляции. В 2019-м ее размер увеличился в 1,5 раза – с 28 тысяч до 42 тысяч 500 тенге. В этом же году размер минимальной зарплаты увеличили до 70 тысяч.