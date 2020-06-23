В Казахстане выросла доля доходов населения от соцподдержки государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среднедушевые доходы населения в Республике Казахстан в 1 квартале 2020 года выросли на 7,4% в сравнении с показателями 1 квартала 2019 года, а с учетом сложившегося уровня инфляции в реальном выражении доходы выросли на 1,4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра развития трудовых ресурсов.

Наибольшую долю доходов формируют доходы от работы по найму – почти 60%, на втором месте доходы от социальных трансфертов – почти 28%. Стоит отметить рост доли социальных трансфертов, который, вероятнее всего, связан с тем, что с прошлого года государство усиливает меры социальной поддержки населения.

В денежном выражении доходы от работы по найму по республике в 1 квартале 2020 года составили 105 тыс. тенге на душу населения. Необходимо отметить, что на доходах населения негативно сказались введенное чрезвычайное положение в стране и карантинные меры из-за пандемии коронавируса.

Наиболее высокими среднедушевыми доходами выделяются города Нур-Султан и Алматы, а также Карагандинская область как промышленно развитый регион и Мангистауская область, где расположены нефтедобывающие предприятия. Минимальные доходы получают жители преимущественно южных сельскохозяйственных регионов. В целом по республике доходы населения выросли почти во всех регионах в сравнении с 1 кварталом 2019 года.

Более подробная информация по структуре доходов, динамике доходов в регионах и общих республиканских тенденциях представлена в информационно-аналитическом материале «Анализ доходов населения Республики Казахстан за 1 квартал 2020 года», подготовленном АО «Центром развития трудовых ресурсов» https://iac.enbek.kz/ru/node/917.