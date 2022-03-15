В Казахстане вырос уровень обеспеченности сел объектами и услугами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о принимаемых мерах по повышению эффективности межрегионального взаимодействия в финансовой сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Передача налоговых поступлений на местный уровень должна производиться с учетом принципов их стабильности и собираемости для нивелирования рисков сбалансированности местных бюджетов и постоянной компенсации из центра. С учетом этого, предлагается продолжить практику аккумулирования в республиканском бюджете основных видов налоговых поступлений. Это составляет порядка 66% от общего объема налоговых поступлений. При этом приоритетную задачу региональной политики по нивелированию дисбалансов в качестве уровня жизни регионов предлагается решать через увязку объемов субвенций с системой региональных стандартов», - сказал Алибек Куантыров во время Правительственного часа в Сенате.

Он напомнил, что в 2019 году в целях обеспечения минимального обязательного уровня доступности объектов и услуг населению в зависимости от типа и размера населенных пунктов принята система региональных стандартов для населенных пунктов.

«В настоящее время проводится работа по ее актуализации. В целом Система региональных стандартов предназначена для решения региональных проблем и повышения качества жизни в конкретных населенных пунктах. По итогам 2021 года уровень обеспеченности сел объектами и услугами (благами) составил 63%. По нашей оценке, такой подход позволит выравнить имеющие диспропорции между регионами. Для этого будет разработан перечень отраслевых коэффициентов, которые позволят определить объемы субвенций исходя из уровня обеспеченности того или иного региона объектами и услугами, что может оказать влияние на объем затрат в той или иной отрасли», - отметил министр.

«Соответственно, с учетом решения обеспеченности инфраструктурой и услугами за счет субвенций, предлагается целевые трансферты на развитие выделять только на реализацию проектов национального масштаба, а также социально-значимых проектов в стратегических отраслях экономики. Таким образом, решается вопрос планирования целевых трансфертов на развитие. Сейчас они отчасти определяются субъективно, исходя из фактического наличия ПСД и заключений», - заключил глава Миннацэкономики.