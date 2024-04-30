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    14:18, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    В Казахстане вводят электронные паспорта на автотранспорт

    В Казахстане вводят электронные паспорта на автотранспорт
    Фото: freepik.com

    Министр промышленности и строительства утвердил Правила ведения электронных паспортов транспортных средств и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Оформить электронные паспорта нужно будет на:

    • транспортные средства, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования, подлежащие государственной регистрации;
    • шасси транспортных средств;
    • самоходные машины и другие виды техники, подлежащие государственной регистрации.

    Уникальный номер электронного паспорта формируется в системе электронных паспортов и состоит из 15 знаков.

    — После присвоения уникального номера электронного паспорта, поступления сведений о выпуске товара (в случае ввоза) и исполнении расширенных обязательств производителями (импортерами) при первичной регистрации транспортного средства, электронному паспорту транспортного средства автоматически присваивается статус «действующий», — указано в документе.

    Электронные паспорта будут включать информацию о всех собственниках, техническом осмотре, ограничениях (обременениях) и участии в дорожно-транспортных происшествиях. Часть данных будет взаимодействовать с другими государственными базами.

    Приказ вводится в действие с 10 мая 2024 года.

    Теги:
    Казахстан Закон и право Паспорт Транспорт Министерство промышленности и строительства Авто
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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