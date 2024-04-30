В Казахстане вводят электронные паспорта на автотранспорт

Министр промышленности и строительства утвердил Правила ведения электронных паспортов транспортных средств и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, передает корреспондент агентства Kazinform.

Оформить электронные паспорта нужно будет на:

транспортные средства, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования, подлежащие государственной регистрации;

шасси транспортных средств;

самоходные машины и другие виды техники, подлежащие государственной регистрации.

Уникальный номер электронного паспорта формируется в системе электронных паспортов и состоит из 15 знаков.

— После присвоения уникального номера электронного паспорта, поступления сведений о выпуске товара (в случае ввоза) и исполнении расширенных обязательств производителями (импортерами) при первичной регистрации транспортного средства, электронному паспорту транспортного средства автоматически присваивается статус «действующий», — указано в документе.

Электронные паспорта будут включать информацию о всех собственниках, техническом осмотре, ограничениях (обременениях) и участии в дорожно-транспортных происшествиях. Часть данных будет взаимодействовать с другими государственными базами.

Приказ вводится в действие с 10 мая 2024 года.