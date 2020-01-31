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В Казахстане вводится рейтинг публичной добропорядочности госорганов

31 Января 2020 13:21
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В Казахстане вводится рейтинг публичной добропорядочности госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вводится рейтинг публичной добропорядочности госорганов. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2020 году мы вводим уже полноценный рейтинг публичной добропорядочности госорганов, который будет отражать уровень их открытости, прозрачности, подотчетности и клиентоориентированности. Это именно тот случай, когда позиция в рейтинге будет отражать реальную удовлетворенность граждан работой госорганов. Мы должны добиться, чтобы сервисная модель государственного управления была внедрена вплоть до каждого сельского округа», – сказал А. Шпекбаев.

По его словам, принцип публичной добропорядочности реализуется в Казахстане в соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития. А. Шпекбаев также отметил, что в связи с продвижением в Казахстане идеологии добропорядочности летние антикоррупционные школы трансформированы в постоянно действующие школы добропорядочности, которых насчитывается около 4 тысяч.

На ежеквартальной основе проводится республиканская просветительская акция «час добропорядочности» с общим охватом более 3 миллионов учащихся. Работает около 4,5 тысячи магазинов и киосков честности, касс самообслуживания.

По мнению А. Шпекбаева, пришло время ввести во всех учебных заведениях дисциплину «Основы добропорядочности», что позволит усилить воспитательный компонент всей работы образовательных учреждений.


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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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