В Казахстане вводится рейтинг публичной добропорядочности госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вводится рейтинг публичной добропорядочности госорганов. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году мы вводим уже полноценный рейтинг публичной добропорядочности госорганов, который будет отражать уровень их открытости, прозрачности, подотчетности и клиентоориентированности. Это именно тот случай, когда позиция в рейтинге будет отражать реальную удовлетворенность граждан работой госорганов. Мы должны добиться, чтобы сервисная модель государственного управления была внедрена вплоть до каждого сельского округа», – сказал А. Шпекбаев.

По его словам, принцип публичной добропорядочности реализуется в Казахстане в соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития. А. Шпекбаев также отметил, что в связи с продвижением в Казахстане идеологии добропорядочности летние антикоррупционные школы трансформированы в постоянно действующие школы добропорядочности, которых насчитывается около 4 тысяч.

На ежеквартальной основе проводится республиканская просветительская акция «час добропорядочности» с общим охватом более 3 миллионов учащихся. Работает около 4,5 тысячи магазинов и киосков честности, касс самообслуживания.

По мнению А. Шпекбаева, пришло время ввести во всех учебных заведениях дисциплину «Основы добропорядочности», что позволит усилить воспитательный компонент всей работы образовательных учреждений.