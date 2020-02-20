В Казахстане ввели запрет на вывоз медицинских масок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане введен официальный запрет на выдачу разрешения на вывоз за территорию республики медицинских средств индивидуальной защиты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

«Сделано это в рамках защиты интересов национальной безопасности и здоровья граждан Республики Казахстан. Согласно распоряжению Премьер-Министра РК от 29 января 2020 года «О мерах по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан», а также в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции (2019-nСоv) в Китайской Народной Республике и других странах, во избежание возникновения чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и в целях предупреждения распространения инфекции», - отмечено в сообщении, размещенном на официальной страничке ведомства в Facebook.

В пресс-службе добавляют, что председателем комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения издан приказ о запрете на выдачу разрешений на вывоз с территории Республики Казахстан средств индивидуальной защиты (респираторы, защитные очки, защитные (противочумные) костюмы I-II-типов или одноразовые защитные (противочумные) костюмы, маски медицинские, маски респираторы, халаты, перчатки).

Данный запрет позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения страны в период осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в мире.