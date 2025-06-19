В Казахстане ввели рекордно много зданий торговли и сервиса

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, всего с января по май сдано 344 объекта — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и максимальный показатель за последние шесть лет.

Основной рост обеспечили здания торговли — 245 единиц, что также вдвое превышает уровень прошлого года. Наибольший вклад внесли специализированные магазины (68 объектов, рост на 300% в годовом выражении) и супермаркеты (45 объектов, +165%). Кроме того, был зафиксирован рост в следующих сегментах:

автоцентры — 10 ед. (+100%);

торговые дома — 41 ед. (+95%);

минимаркеты — 113 ед. (+64%);

аптеки — 4 ед. (без изменений);

крытые рынки и павильоны — 5 ед. (год назад не вводились).

Значительно увеличился и ввод зданий сферы сервиса — на 86%, до 67 объектов. Самыми быстрорастущими направлениями стали бани (21 ед., +133%) и автомойки (17 ед., +89%).

Дополнительно было введено 32 объекта в категории «прочие здания торговли и сервиса», включая 14 торгово-развлекательных центров — на 367% больше, чем в январе-мае 2024 года.

Важно отметить, что в статистику включаются не только новые здания, но и объекты, прошедшие реконструкцию или перепрофилирование.