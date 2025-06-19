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    18:54, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане ввели рекордно много зданий торговли и сервиса

    За первые пять месяцев 2025 года в Казахстане было введено в эксплуатацию рекордное количество зданий торговли и сферы услуг, передает агентство Kazinform.

    Эскалатор ТРЦ Сауда орталығы Новый год Жаңа жыл
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, всего с января по май сдано 344 объекта — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и максимальный показатель за последние шесть лет.

    Основной рост обеспечили здания торговли — 245 единиц, что также вдвое превышает уровень прошлого года. Наибольший вклад внесли специализированные магазины (68 объектов, рост на 300% в годовом выражении) и супермаркеты (45 объектов, +165%). Кроме того, был зафиксирован рост в следующих сегментах:

    • автоцентры — 10 ед. (+100%);

    • торговые дома — 41 ед. (+95%);

    • минимаркеты — 113 ед. (+64%);

    • аптеки — 4 ед. (без изменений);

    • крытые рынки и павильоны — 5 ед. (год назад не вводились).

    Значительно увеличился и ввод зданий сферы сервиса — на 86%, до 67 объектов. Самыми быстрорастущими направлениями стали бани (21 ед., +133%) и автомойки (17 ед., +89%).

    Дополнительно было введено 32 объекта в категории «прочие здания торговли и сервиса», включая 14 торгово-развлекательных центров — на 367% больше, чем в январе-мае 2024 года.

    Важно отметить, что в статистику включаются не только новые здания, но и объекты, прошедшие реконструкцию или перепрофилирование.

    Теги:
    Торговля Сфера услуг
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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