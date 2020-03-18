В Казахстане введут трехступенчатую систему рассмотрения жалоб потребителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены ввести трехступенчатую систему рассмотрения жалоб потребителей. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый уровень подразумевает рассмотрение жалобы продавцом самостоятельно либо через институты досудебного урегулирования споров. Основной целью создания данного института является восстановление нарушенных прав, возмещение морального и материального ущерба потребителю с минимальной затратой времени и ресурсов по принципу «здесь и сейчас», - пояснил Бахыт Султанов.

При этом, как отметил министр, в рамках досудебного урегулирования спора приоритет инициативы остается за потребителем.

«Особое внимание уделено вовлечению в досудебное урегулирование споров саморегулируемых организаций, как эффективному механизму по самоочищению бизнеса», - добавил Бахыт Султанов.

Тем самым, по его словам, будет реализована самая важная составляющая саморегулирования – это обеспечение имущественной ответственности всех участников саморегулируемой организации за недостатки одного.

Второй уровень предполагает направление жалобы в уполномоченный орган. Согласно результатам социологического исследования, 64% населения не отстаивают свои права, ввиду безнаказанности недобросовестных предпринимателей. В этой связи уполномоченный орган наделяется функцией государственного контроля с применением административных мер.

Эти меры будут применяться в отношении недобросовестных продавцов, отказавшихся самостоятельно устранить нарушения.

В то же время до применения санкций уполномоченный орган еще раз предложит продавцу устранить нарушения в добровольном порядке.

Третий уровень предполагает подачу жалобы в суд, которая должна применяться только в особо спорных случаях.