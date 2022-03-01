В Казахстане введут Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане введут правила ведения Реестра обязательных требований в сфере предпринимательства. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что 30 декабря 2021 года Главой государства подписан Закон по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан.

В целях реализации Закона 1 февраля текущего года в Правительство внесен проект распоряжения Премьер-Министра, предусматривающий утверждение Перечня правовых актов, принятие которых необходимо для обеспечения действия Закона. Перечень включает 164 НПА. Базисом реформы являются три ключевых акта: Правила проведения и использования АРВ; постановление Правительства «Об определении сфер в которых регуляторные акты подлежат включению в Реестр обязательных требований».

«Правила ведения Реестра обязательных требований в сфере предпринимательства. Акты разработаны, по ним ведется процесс согласования. В этой связи, государственным органам необходимо активизироваться для своевременной разработки и принятия проектов», - сказал Алибек Куантыров.

По словам министра, важной новеллой Закона является Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства.

«В Реестре будут определены сроки проведения анализа регуляторных актов на предмет их соответствия новой регуляторной политике. В случае если регулирующий орган не проведет данный анализ в сроки, то такие акты исключаются из Реестра и отменяются. Особенностью Реестра является освобождение предпринимателей от административной ответственности за нарушение требований, исключенных из Реестра и не отмененных в срок. Реестр заработает с 1 января 2023 года», - пояснил Алибек Куантыров.