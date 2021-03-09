НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 мая текущего года в Казахстане введут подушевое финансирование детских спортивных секций. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения доступности занятия спортом с 1 мая текущего года вводится государственный спортивный заказ, который предполагает введение подушевого финансирования детских спортивных секций. Новый подход позволит решить проблему дефицита спортивных секций и повысить качество оказываемых услуг за счет привлечения частного сектора», - отмечено в ответе Аскара Мамина.

Премьер пояснил, что государственный спортивный заказ будет распространяться на всех детей от 4 до 17 лет, в том числе на детей с особыми потребностями. Государство возьмет на себя большую часть расходов (за исключением логистики и экипировки), связанных с посещением спортивных секций. За родителями остается право выбора поставщика услуг и оценка его деятельности. Расходы будут оплачиваться в соответствии с установленным тарифом с учетом места проживания ребенка (город/село), вида спорта, способа оказания услуг (индивидуальные или групповые занятия) и ряда других факторов.

Функции оператора государственного спортивного заказа возложены на местные исполнительные органы.

«Акиматы разместят государственный спортивный заказ и организуют работу по отбору поставщиков, формированию очередности, оплаты услуг и контроль за целевым использованием средств. Для снижения коррупционных рисков взаимоотношения между государством, поставщиками и родителями будет выстроены в электронном формате. Электронные табели посещаемости, отчетные встречи и соревнования, родительский контроль, выездные проверки. Все поставщики услуг будут проходить квалификационный отбор. Одним из главных критериев отбора станет наличие профессионального спортивного инструктора (педагогическое образование, портфолио, умение оказывать

первую медицинскую помощь, отсутствие судимости)», - сообщил Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что финансирование будет осуществляться из местного бюджета.



