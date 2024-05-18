В Казахстане введут новый порядок присвоения статуса кандаса

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило изменения в Правила присвоения или продления статуса кандаса, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно поправкам, теперь заявление о присвоении статуса кандаса подается заявителем не только через мобильное приложение ИС «Құтты мекен», загранучреждение РК, но и государственную корпорацию с приложением документов.

Заявление, поданное через загранучреждение республики, регистрируется сотрудником загранучреждения в АИС «Кандас» и направляется в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения с уведомлением заявителя о регистрации его заявления.

Отмечается, что при обращении в государственную корпорацию, день приема документов не входит в срок оказания госуслуги. В случаях предоставления заявителем в госкорпорацию неполного пакета или документов с истекшим сроком действия работник выдает расписку об отказе в приеме заявления.

При предоставлении заявителем полного пакета документов работник госкорпорации выдает уведомление о принятии заявления. Также, в случае обращения заявителя в государственную корпорацию передача документов в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения будет осуществляться через шлюз «электронного правительства».

Вместе с тем, вдвое сокращены сроки рассмотрения документов. Так, в течение десяти рабочих дней с момента получения документов заявителей, территориальные подразделения органов внутренних дел и национальной безопасности будут передавать информацию о наличии или отсутствии у заявителя компрометирующих сведений о правонарушениях на территории Республики Казахстан и его принадлежности к террористическим или экстремистским организациям в местные исполнительные органы по вопросам социальной защиты и занятости населения.

Комиссия в течение пяти рабочих дней после дня поступления заявления рассматривает его и выносит рекомендацию об отказе в присвоении заявителю статуса кандаса или о присвоении статуса кандаса, которая принимается комиссией и оформляется протоколом. После чего, местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение одного рабочего дня после дня вынесения комиссией рекомендации принимает решение о присвоении или об отказе в присвоении заявителю статуса кандаса и посредством ИС «Құтты мекен» направляет принятое решение заявителю, в загранучреждение РК либо в государственную корпорацию.

Если заявителю присваивают статус кандаса, местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение трех рабочих дней после дня прибытия заявителя в регион расселения:

подписывает индивидуальный план адаптации и интеграции;

подписывает социальный контракт в случае расселения в регионы, определенные правительством;

выдает удостоверение кандаса с отметкой в АИС «Кандас» о вступлении в силу решения о статусе кандаса.

А решение местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения о продлении либо в отказе в продлении статуса кандаса направляется в течение одного рабочего дня через шлюз «электронного правительства» в государственную корпорацию для последующего оповещения заявителя.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 мая.