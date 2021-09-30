В Казахстане введут дополнительную финпроверку публичных должностных лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что законопроект разработан в целях улучшения законодательства и национальной системы о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«В настоящее время наша страна готовится к прохождению второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которая планируется в начале 2022 года. В этой связи, необходимо имплементировать в национальное законодательство рекомендации 12, 15, 24 и 25, вытекающие из международных стандартов ФАТФ - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эти законодательные меры позволят избежать критических замечаний, которые могут возникнуть у экспертов при проведении взаимной оценки. То есть эти меры дают возможность, в последующем, предостеречь нашу страну от возможных экономических санкции (эмбарго) со стороны международных организаций и государств-членов ООН», - пояснил мажилсмен Сергей Симонов, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

По словам депутата, законопроект содержит следующие основные нововведения превентивного характера: установление на законодательном уровне надлежащего контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами Республики Казахстан. Перечень этих лиц будет утверждаться Президентом Республики Казахстан. А Агентство по финансовому мониторингу в свою очередь будет вести персональный список этих лиц, членов их семьи и близких родственников.

«То есть, публичные должностные лица Казахстана и их близкие, при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут подвергаться дополнительной надлежащей проверке, как и иностранные публичные должностные лица согласно действующему Закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данная норма направлена на достижение финансовой прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами», - добавил Сергей Симонов.

Согласно озвученной информации, законопроект предусматривает отнесение лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организацию торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество к субъектам финансового мониторинга.

Предполагается, что наделение вышеуказанных лиц статусом субъектов финансового мониторинга позволит оптимизировать преследование отмывания незаконных денежных средств, совершаемых зачастую посредством цифровых манипуляций и подготовить систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к возникающим угрозам в сфере цифровых услуг и неправомерного использования таких виртуальных платформ в пределах территории Республики Казахстан.

Также предусмотрено предоставление доступа к данным Национального реестра бизнес-идентификационных номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу в целях установления прозрачности сведений о законном владельце учреждения (прямом или косвенном).

По действующей статье 5 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» клиенты обязаны предоставлять субъектам финансового мониторинга сведения о своих бенефициарных собственниках. Данные сведения в настоящее время предоставляются уполномоченному органу в произвольной форме. Поэтому в целях полной имплементации рекомендаций предлагаются поправки, предусматривающие установление уполномоченному органу по финансовому мониторингу по согласованию с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным Банком Республики Казахстан формы предоставления клиентами сведений о бенефициарных собственниках определенным субъектам финансового мониторинга.

«В целом принятие и реализация законопроекта будет способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы, не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребует финансовых затрат из государственного бюджета», - резюмировал Сергей Симонов.